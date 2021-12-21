Как проявляются первые симптомы рака предстательной железы. Насколько можно доверять рекламе мужских лечебных препаратов. Чем чреват неправильный урологический диагноз. Как найти своего доктора в столь интимной сфере. Об этом и многом другом Факты ICTV расспросили одного из ведущих специалистов в сфере мужского здоровья — руководителя Центра урологии и онкоурологии клинической больницы Феофания, кандидата медицинских наук, онкохирурга и уролога высшей категории Павла Яковлева.

— Павел Георгиевич, известно, что одна из самых актуальных проблем, связанная со здоровьем мужчин среднего и старшего возраста, это проблема с предстательной железой. Это так?

— Да, это правильное понимание значимости этого органа. Медицинский фольклор называет предстательную железу вторым сердцем мужчины. Это подчеркивает и ее важность для мужского здоровья, и, соответственно, важность патологий, которые этот орган поражают.

Мужчины, как правило, стараются преуменьшить значимость возникшей проблемы с простатой. И порой дотягивают визит к врачу до того, что болезнь переходит в критическую фазу – когда мужчина уже не может помочиться. Это острая задержка мочи, ургентное состояние, требующее неотложной медицинской помощи.

Чтобы не допустить этой крайности, современная медицина выдвинула требование обязательного профилактического осмотра. То есть мужчины, начиная с 40 лет, а если нет факторов риска, то с 50, обязаны ежегодно приходить на профилактический осмотр к урологу.

— Какие факторы риска имеются в виду?

— Прежде всего, я бы назвал курение и ожирение. Учеными подсчитано, что если удалить и то, и другое из жизни человеческой популяции, мы устраним 60-70% болезней, которыми болеют современные люди.

Также к факторам риска относятся и воспалительные процессы. Такие, к примеру, как воспаление предстательной железы или простатит. Это заболевание, которое требует самого пристального внимания как самого пациента, так и его лечащего уролога.

— А если говорить о наследственных факторах, то в какой степени они являются серьезными в данном случае?

— Современная статистика говорит о том, что 9% рака предстательной железы, который диагностируется в популяции, является врожденным. Если в 2019 году в Украине было выявлено 8 100 случаев рака предстательной железы, то 9% этих мужчин имеют врожденный, а не спорадический рак простаты.

Рак предстательной железы – второе по распространенности заболевание после рака легких и трахеобронхиального дерева. Ежегодно в Украине диагностируется 135 тыс. новых случаев рака, в том числе и предстательной железы.

Скажу больше, у мужчины есть предрасположенность к раку предстательной железы, даже если в его роду женщины имели онкопатологию молочной железы.

— Инфекции, передающиеся половым путем, тоже можно отнести к факторам риска?

— Безусловно. Будь то простейшие, бактерии или вирусы, например вирус папилломы человека.

Если острый воспалительный процесс не вылечен за три месяца и воспаление продолжает быть в этом органе, это состояние переходит в хроническое воспаление, которое со временем может привести к развитию злокачественного процесса.

Так же важно понимать, что для того, чтобы запустился патологический механизм, на орган должны действовать несколько факторов риска, к примеру переохлаждение плюс неправильное питание.

— Иными словами, исключение из своей жизни перечисленных вами факторов риска, по сути, и есть профилактика онкопатологии простаты?

— Совершенно верно. Если есть генетическая предрасположенность, этот фактор мы устранить, конечно же, не сможем. Здесь мы сможем помочь мужчине ранней диагностикой и, если рак выявлен, провести своевременное, согласно стандартам, лечение. То есть задача уролога – триединая: профилактика, правильная диагностика и правильное лечение.

Реклама – двигатель болезни

— Как вы относитесь к широкой рекламе препаратов, предназначенных для лечения проблем предстательной железы?

— Если человек доверяет своему врачу, то он не будет лечиться по телевизору. Приобретая разрекламированный препарат и минуя визит к доктору, мужчина пропускает крайне важный период для ранней диагностики заболевания.

Если возникли проблемы с потенцией или мочеиспусканием, нужно не в аптеку бежать, чтобы купить лекарство, которое рекламируется и которое обещает избавить вас от недуга. Нужно бежать к врачу, чтобы не упустить драгоценное время для современной правильной диагностики и лечения патологии, если таковая на самом деле имеет место.

— Итак, что должен делать мужчина, если у него возникло подозрение, что появились проблемы в половой сфере?

— Прийти на прием к урологу. Врач его расспросит о том, какие есть проявления болезни на данный момент, какая длительность и выразительность симптомов, о лекарствах, которые он, может быть, уже принимал. Это позволит сформировать первичное впечатление о наличии болезни, ее тяжести, о серьезности заболевания. Потом пациенту будут назначены лабораторные обследования, а затем при необходимости и более сложные исследования, такие как УЗИ или МРТ предстательной железы или же биопсия простаты для подтверждения или исключения онкопатологии, то есть рака простаты.

Базовым осмотром при визите к урологу является пальцевой осмотр предстательной железы. Многие бояться этой манипуляции. Но, скажем так, доктор, который стремится оставить хорошее впечатление, проведет это исследование максимально деликатно и комфортно для пациента.

— А чем чреват неправильно поставленный диагноз?

— Нарушение алгоритма диагностики может привести к тому, и такие случаи, к сожалению, встречаются, когда врач диагностирует у пациента, к примеру, аденому, назначает операцию, проводит ее, а потом выясняется, что у мужчины была не аденома, а рак.

Поэтому если мы имеем дело с возрастным мужчиной, который пришел на прием с жалобами со стороны мочеиспускания, мы должны в первую очередь подтвердить или исключить онкологию, то есть провести весь комплекс соответствующих исследований.

Найти своего уролога

— А как найти действительно хорошего врача, который не допустит ситуации ошибочного диагноза?

— Я бы рекомендовал отдавать предпочтение врачам, работающим в многопрофильных больницах, поскольку опыта и широты клинических знаний у такого специалиста может быть на порядок больше.

В качестве примера приведу нашу больницу Феофания, в которой я руковожу Центром урологии и онкоурологии. Клиника относится к многопрофильным, высокого клинического уровня лечебным заведениям, где представлены все специальности, которые только есть во взрослой медицине.

Как я уже говорил, лечение зависит от вида опухоли (злокачественная или доброкачественная) и стадии заболевания. На первой стадии аденомы предстательной железы достаточно наблюдения и приема растительных лекарственных препаратов. На второй стадии применяются более сильные медикаментозные средства. На третьей, когда возникает острая задержка мочи или же выразительные нарушения мочеиспускания, которые ухудшают качество жизни, встает вопрос о хирургическом лечении аденомы.

Что касается хирургического лечения, то здесь есть несколько вариантов. Так называемым золотым стандартом хирургического лечения аденомы предстательной железы является малотравмирующая операция — биполярная трансуретральная резекция предстательной железы. Это удаление ткани железы через мочеиспускательный канал с помощью специального эндоскопического инструмента – резектоскопа.

Как альтернативу мы можем рассматривать иные малоинвазивные операции, такие как лазерная или лапароскопическая энуклеация аденомы, что так же позволяет минимизировать травмирующий фактор

К открытым операциям при аденоме мы прибегаем в случае очень большого размера простаты, когда через небольшой разрез внизу живота удаляется излишняя ткань аденомы.

Но мы всегда говорим, что лучшая операция — та, которая не сделана. Операция — это крайнее решение проблемы, которое к тому же далеко не всегда ведет к улучшению самочувствия пациента.

Вот почему так важны профилактические осмотры. Вообще зрелый мужчина должен иметь своего доверенного уролога, так же как женщина, заботящаяся о своем здоровье, своего доверенного гинеколога. Это очень важно.

Если возникло сомнение в поставленном диагнозе, важно и нужно получить второе, альтернативное мнение у специалиста этого же профиля.

И помните: врач не может вылечить всех, врач может вылечить только тех, кто доверил ему самое драгоценное, что у него есть, – свое здоровье.