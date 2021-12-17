В Западноукраинском специализированном детском медицинском центре впервые в Украине ребенку со злокачественным заболеванием кости ноги ввели антидот к химиотерапии (Вораксаз). Его стоимость составляет 3 млн грн.

Об этом сообщил директор Клиники онкологии и трансплантации костного мозга Центра Роман Кизима. У 12-летней девочки из Львова диагностировали рак кости ноги — остеосаркому. Благодаря лечению опухоль удалось уничтожить, однако из-за химиотерапии у ребенка начали отказывать почки и другие органы.

Ребенку ввели антидот к химиотерапии, который вычистил и обезвредил ее после применения и позволил успешно завершить лечение.

— Учитывая токсичность химиотерапии – високодозового метотрексата, и в то же время ключевую роль этого препарата в лечении опухоли, нам пришлось применить антидот к химиотерапии (Вораксаз). И как результат, мы имеем ребенка в удовлетворительном состоянии, который готовится к выписке из больницы, — рассказал Кизима.

Препарат Вораксаз используют в США с 2012 года для исключительных случаев, таких как случился в Центре с 12-летней пациенткой. Раньше этот препарат не использовали в Украине.

Антидот к химиотерапии, стоимостью 3 млн грн, оплатил БФ Таблеточки. От производителя из США его доставил во Львов курьер в специальной упаковке с соблюдением всех требований безопасности.