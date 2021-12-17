У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі вперше в Україні дитині зі злоякісним захворюванням кістки ноги ввели антидот до хіміотерапії (Вораксаз). Його вартість становить 3 млн грн.

Про це повідомив директор Клініки онкології та трансплантації кісткового мозку Центру Роман Кізима. У 12-річної дівчинки зі Львова діагностували рак кістки ноги – остеосаркому. Завдяки лікуванню пухлину вдалося знищити, однак через хіміотерапію у дитини почали відмовляти нирки та інші органи.

Дитині ввели антидот до хіміотерапії, який вичистив та знешкодив її після застосування і дозволив успішно завершити лікування.

– Враховуючи токсичність хіміотерапії – високодозового метотрексату, і водночас ключову роль цього препарату у лікуванні пухлини, нам довелося застосувати антидот до хіміотерапії (Вораксаз). І як результат, ми маємо дитину у задовільному стані, яка готується до виписки з лікарні, – розповів Кізима.

Препарат Вораксаз використовують у США з 2012 року для виняткових випадків, таких як трапився у Центрі з 12-річною пацієнткою. Раніше цей препарат не використовували в Україні.

Антидот до хіміотерапії, вартістю 3 млн грн, оплатив БФ Таблеточки. Від виробника зі США його доставив до Львова кур’єр у спеціальній упаковці з дотриманням усіх вимог безпеки.