Як проявляються перші симптоми раку передміхурової залози. Наскільки можна довіряти рекламі чоловічих лікувальних препаратів. Чим загрожує неправильний урологічний діагноз. Як знайти свого лікаря в такій інтимній сфері. Про це та про багато іншого Факти ICTV розпитали одного з провідних фахівців у сфері чоловічого здоров’я – керівника центру урології та онкоурології клінічної лікарні Феофанія, кандидата медичних наук, онкохірурга та уролога вищої категорії Павла Яковлєва.

– Павле Георгійовичу, відомо, що одна з найактуальніших проблем, пов’язаних зі здоров’ям чоловіків середнього та старшого віку, це проблема з передміхуровою залозою. Це так?

– Так, це правильне розуміння значущості цього органа. Медичний фольклор називає передміхурову залозу другим серцем чоловіка. Це свідчить про її важливість для чоловічого здоров’я, і, відповідно, важливість патологій, які цей орган вражають.

Чоловіки найчастіше намагаються применшити значущість виниклої проблеми з простатою. І буває зволікають із візитом до лікаря до того часу, аж доки хвороба переходить у критичну фазу – коли чоловік вже не може помочитися. Це гостра затримка сечі, ургентний стан, що потребує невідкладної медичної допомоги.

Щоб не допустити цієї крайності, сучасна медицина висунула вимогу обов’язкового профілактичного огляду. Тобто чоловіки, починаючи з 40 років, а якщо немає факторів ризику, то з 50, зобов’язані щорічно приходити на профілактичний огляд до уролога.

– Які фактори ризику маються на увазі?

– Насамперед я б назвав паління та ожиріння. Вчені підрахували, що якщо прибрати і те, і інше з життя людської популяції, ми усунемо 60-70% хвороб, на які страждають сучасні люди.

Також до факторів ризику належать і запальні процеси. Такі, наприклад, як запалення передміхурової залози або простатит. Це захворювання, яке потребує найпильнішої уваги і самого пацієнта, і його уролога.

– А якщо говорити про спадкові фактори, то наскільки вони серйозні в такому разі?

– Сучасна статистика свідчить про те, що 9% раку передміхурової залози, який діагностується в популяції, є вродженим. Якщо в 2019 році в Україні було виявлено 8 100 випадків раку передміхурової залози, то 9% цих чоловіків мають вроджений, а не спорадичний рак простати.

Рак передміхурової залози – друге за поширеністю захворювання після раку легень і трахеобронхіального дерева. Щорічно в Україні діагностується 135 тис. нових випадків раку, зокрема і передміхурової залози.

Скажу більше, у чоловіка є схильність до раку передміхурової залози навіть у тому разі, якщо в його роду жінки мали онкопатологію молочної залози.

– Інфекції, що передаються статевим шляхом, теж можна віднести до факторів ризику?

– Безумовно. Будь-які найпростіші, бактерії або віруси, наприклад вірус папіломи людини.

Якщо гострий запальний процес не вилікувати за три місяці, цей стан переходить у хронічне запалення, яке з часом може призвести до розвитку злоякісного процесу.

Так само важливо розуміти – щоб запустився патологічний механізм, на орган мають діяти кілька факторів ризику. Наприклад, переохолодження плюс неправильне харчування.

– Іншими словами, виключення зі свого життя перерахованих вами факторів ризику, по суті, і є профілактикою онкопатології простати?

– Цілком справедливо. Якщо є генетична схильність, цей фактор ми усунути, звісно, не зможемо. Тут ми зможемо допомогти чоловікові ранньою діагностикою і, якщо рак виявлено, провести своєчасне, відповідно до стандартів, лікування. Тобто завдання уролога – триєдине: профілактика, правильна діагностика та правильне лікування.

Реклама – двигун хвороби

– Як ви ставитеся до широкої реклами препаратів, призначених для лікування проблем передміхурової залози?

– Якщо людина довіряє своєму лікарю, вона не лікуватиметься по телевізору. Купуючи препарат завдяки рекламі і оминаючи візит до лікаря, чоловік пропускає вкрай важливий період для ранньої діагностики захворювання.

Якщо виникли проблеми з потенцією або сечовипусканням, потрібно не в аптеку бігти, щоб купити розрекламовані ліки, які обіцяють позбавити вас від недуги. Слід бігти до лікаря, щоб не згаяти дорогоцінний час для сучасної правильної діагностики та лікування патології, якщо така насправді має місце.

– Отже, що повинен робити чоловік, якщо у нього виникла підозра на проблеми в статевій сфері?

– Прийти на прийом до уролога. Лікар його розпитає про прояви хвороби на цей момент, про тривалість і виразність симптомів, про ліки, які він, можливо, вже приймав. Це дасть змогу сформувати первинне враження про наявність хвороби, її тяжкість, серйозність захворювання.

Потім пацієнту призначать лабораторні обстеження, а пізніше, якщо буде така необхідність, і більш складні дослідження, як-от УЗД або МРТ передміхурової залози чи біопсія простати для підтвердження або виключення онкопатології, тобто раку простати.

Базовим оглядом під час візиту до уролога є пальцевий огляд передміхурової залози. Багато хто боїться цієї маніпуляції. Але, скажімо так, лікар, який прагне залишити гарне враження, проведе це дослідження максимально делікатно і комфортно для пацієнта.

– А чим загрожує неправильно поставлений діагноз?

– Порушення алгоритму діагностики може призвести до того, і такі випадки, на жаль, зустрічаються, коли лікар діагностує пацієнту, наприклад, аденому, призначає операцію, проводить її, а потім з’ясовується, що у чоловіка була не аденома, а рак.

Тому якщо ми маємо справу з літнім чоловіком, який прийшов на прийом зі скаргами з боку сечовипускання, ми повинні передусім підтвердити або виключити онкологію, тобто провести весь комплекс відповідних досліджень.

Знайти свого уролога

– А як знайти справді хорошого лікаря, який не допустить ситуації помилкового діагнозу?

– Я рекомендував би віддавати перевагу лікарям, які працюють у багатопрофільних лікарнях, оскільки досвіду і широти клінічних знань у такого фахівця може бути на порядок більше.

Як приклад наведу нашу лікарню Феофанія, в якій я керую Центром урології та онкоурології. Клініка належить до багатопрофільних, високого клінічного рівня лікувальних закладів, де представлено всі спеціальності, які тільки є в дорослій медицині.

Як я вже говорив, лікування залежить від виду пухлини (злоякісна або доброякісна) і стадії захворювання. На першій стадії аденоми передміхурової залози достатньо спостереження і приймання рослинних лікарських препаратів. На другій стадії застосовуються більш сильні медикаментозні засоби. На третій, коли виникає гостра затримка сечі або ж виразні порушення сечовипускання, які погіршують якість життя, постає питання про хірургічне лікування аденоми.

А щодо хірургічного лікування, то тут є кілька варіантів. Так званим золотим стандартом хірургічного лікування аденоми передміхурової залози є малотравматична операція – біполярна трансуретральна резекція передміхурової залози. Це видалення тканини залози через сечовипускальний канал за допомогою спеціального ендоскопічного інструмента – резектоскопа.

Як альтернативу ми можемо розглядати інші малоінвазивні операції, такі як лазерна або лапароскопічна енуклеація аденоми, що так само дають змогу мінімізувати травматичний фактор.

До відкритих операцій при аденомі ми вдаємося в разі дуже великого розміру простати, коли через невеликий розріз унизу живота видаляється зайва тканина аденоми.

Але ми завжди говоримо, що найкраща операція – та, яку не довелося робити. Операція – це крайнє вирішення проблеми, яке до того ж далеко не завжди веде до поліпшення самопочуття пацієнта.

Ось чому так важливі профілактичні огляди. А загалом зрілий чоловік повинен мати свого довіреного уролога, так само як жінка, яка піклується про своє здоров’я, свого довіреного гінеколога. Це дуже важливо.

Якщо виник сумнів у поставленому діагнозі, важливо і потрібно отримати другу, альтернативну думку у фахівця цього ж профілю.

І пам’ятайте: лікар не може вилікувати всіх, лікар може вилікувати тільки тих, хто довірив йому найдорогоцінніше, що у нього є, – своє здоров’я.