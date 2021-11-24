Згідно дослідження американських вчених, одним зі страшних наслідків пандемії коронавірусу, стане величезна кількість несвоєчасно виявлених онкологічних захворювань, які перейшли в пізню стадію.

Дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю та Гарвардської медичної школи в Бостоні порівняли КТ-обстеження, пов’язані з раком, протягом трьох періодів 2020 року: фазі наростання Covid-19, піку захворюваності та спаді. Вони дивилися на обсяг комп’ютерної томографії та типи лікування, що надається після візуалізації.

Як і очікувалося, КТ для скринінгу раку впала на колосальні 82%. Обсяги скринінгу на рак і первинних обстежень не відновилися навіть в період після піку Covid-19, залишаючись нижче на 11,7% і 20% відповідно.

– Вимога залишатися вдома під час піку Covid-19 і закриті відділення комп’ютерних досліджень призвели до того, навіть після відновлення нормальної роботи, люди не пішли до фахівців, як це очікувалося, – зазначив старший автор дослідження Марк Суччі.

На його думку, стійке зниження кількості КТ для скринінгу раку і початкового обстеження, означає збільшення числа пацієнтів із запущеними формами раку в майбутньому.

– Ми очікуємо зростання захворюваності та смертності через те, що ці пацієнти не змогли отримати звичайну візуалізацію, – сказав учений.

За словами дослідників, ймовірність зараження Covid-19 змусила багатьох хворих на рак неохоче звертатися до великих лікарень і центрів первинної медико-санітарної допомоги. В результаті вони відкладали візит до тих пір, поки симптоми не стали занадто значними, щоб їх можна було ігнорувати.

Результати дослідження підкреслюють вразливе становище онкологічних хворих в умовах пандемії.

Суспільство потребує більшої обізнаності та більшого охоплення онкологічних пацієнтів. Наприклад, якщо людині необхідно щорічно проходити скринінг на рак легень за допомогою комп’ютерної томографії, ми повинні переконатися, що він знає, що він може і повинен пройти цей скринінг незалежно від Covid-19.

Затримки в скринінгу неминуче призведуть до пізньої діагностики та підвищеної захворюваності.

Навіть невеликі центри повинні подумати про те, щоб забезпечити цілодобову візуалізацію без вихідних, щоб задовольнити потреби онкологічних пацієнтів, увагу від яких відволікає коронавірус, впевнені вчені.