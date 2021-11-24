Согласно исследования американских ученых, одним из страшных последствий пандемии коронавируса, станет огромное количество несвоевременно выявленных онкологических заболеваний, перешедших в позднюю стадию.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы в Бостоне сравнили КТ-обследования, связанные с раком, в течение трех периодов 2020 года: фазе нарастания Covid-19, пике заболеваемости и спаде. Они смотрели на объем компьютерной томографии и типы лечения, оказываемого после визуализации.

Как и ожидалось, КТ для скрининга рака упала на колоссальные 82%. Объемы скрининга на рак и первоначальных обследований не восстановились даже в период после пика Covid-19, оставаясь ниже на 11,7% и 20% соответственно.

— Требование оставаться дома во время пика Covid-19 и закрытые отделения компьютерных исследований привели к тому, даже после возобновления нормальной работы, люди не пошли к специалистам, как это ожидалось, — отметил старший автор исследования Марк Суччи.

По его мнению, устойчивое снижение количества КТ для скрининга рака и начального обследования, означает увеличение числа пациентов с запущенными формами рака в будущем.

— Мы ожидаем рост заболеваемости и смертности из-за того, что эти пациенты не смогли получить обычную визуализацию, — сказал ученый.

По словам исследователей, вероятность заражения Covid-19 заставила многих больных раком неохотно обращаться в крупные больницы и центры первичной медико-санитарной помощи. В результате они откладывали визит до тех пор, пока симптомы не стали слишком значительными, чтобы их можно было игнорировать.

Результаты исследования подчеркивают уязвимое положение онкологических больных в условиях пандемии.

Общество нуждается в большей осведомленности и большем охвате онкологических пациентов. Например, если человеку необходимо ежегодно проходить скрининг на рак легких с помощью компьютерной томографии, мы должны убедиться, что он знает, что он может и должен пройти этот скрининг независимо от Covid-19.

Задержки в скрининге неизбежно приведут к поздней диагностике и повышенной заболеваемости.

Даже небольшие центры должны подумать о том, чтобы обеспечить круглосуточную визуализацию без выходных, чтобы удовлетворить потребности онкологических пациентов, внимание от которых отвлекает коронавирус, уверены ученые.