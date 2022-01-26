Пытаясь похудеть, люди практикуют разнообразные диеты. Одни из них очень низкокалорийны и гарантируют быстрый результат – до 4-5 кг в неделю.

Однако эффективны ли они? Диетолог-нутрициолог Юлия Мельник рассказала, можно ли быстро худеть.

– Можно ли похудеть быстро? Без вреда для здоровья – нет. Нормальный процесс похудения – это когда человек теряет 0,5-1% от своей массы за неделю, – объясняет Юлия Мельник.

По ее словам, во время первых недель уходит лишняя вода.

– Поэтому первую неделю-две, когда вы переходите на другой режим питания, вас очень радуют результаты. Затем, когда процесс запущен, постепенно цифры тают медленнее. Часто могут на время вообще замереть. Но не нужно прекращать и думать, что ничего не получилось. Это нормально, – добавляет диетолог-нутрициолог.

Если продолжить работу – правильно и сбалансированно питаться, выполнять физические нагрузки, можно получить результат. Однако быстрая потеря веса не только не принесет пользы, но и будет вредна.

— Если вы сели на жесткую диету и потеряли, допустим, за неделю 4-5 кг, то когда вы вернетесь в обычный режим, 99%, что этот вес вернется, а зачастую еще и с дополнительными килограммами. Поэтому подумайте, стоит ли над собой издеваться, – объясняет специалист.

Важно любить себя и свое тело и не издеваться над ним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия.Нутриціолог-дієтолог (@yulia.pp_diary)

Если самостоятельно сложно установить рацион, то рекомендуется обратиться к диетологу.