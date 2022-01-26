Намагаючись схуднути, люди практикують різноманітні дієти. Одні з них дуже низькокалорійні та гарантують швидкий результат – до 4-5 кг за тиждень.

Проте чи ефективні вони? Дієтолог-нутриціолог Юлія Мельник розповіла, чи можна швидко худнути.

– Чи можна схуднути швидко? Без шкоди для здоров’я – ні. Нормальний процес схуднення – це коли людина втрачає 0,5-1% від своєї маси за тиждень, – пояснює Юлія Мельник.

За її словами, під час перших тижнів йде зайва вода.

– Тому перший тиждень-два, коли ви переходите на інший режим харчування, вас дуже тішать результаты. Потім, коли процес запущено, поступово цифри тануть повільніше. Часто можуть на деякий час взагалі завмерти. Але не потрібно припиняти і думати що нічого не вийшло. Це нормально, – додає дієтолог-нутриціолог.

Якщо продовжити працювати – правильно та збалансовано харчуватися, виконувати фізичні навантаження, можна отримати результат. Проте швидка втрата ваги не лише не принесе користі, але й буде шкідливою.

– Якщо ви сіли на жорстку дієту та втратили, припустимо, за тиждень 4-5 кг, то коли ви повернетеся в звичайний режим, 99%, що ця вага повернеться, а часто ще й з додатковими кілограмами. Тому подумайте , чи варто над собою знущатися, – пояснює фахівець.

Важливо любити себе та своє тіло та не знущатися над ним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия.Нутриціолог-дієтолог (@yulia.pp_diary)

Якщо самостійно складно встановити раціон, то рекомендується завернутися до дієтолога.