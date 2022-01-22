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Для вузької талії та сексуальної спини – топ-4 вправи

22 Січня 2022, 09:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
талия

Після новорічних свят та пишних застіль у деяких могли з’явитися зайві сантиметри на талії. Проте їх можна позбутися, якщо почати виконувати вправи.

Рекомендації можна знайти на сторінках українських фітнес-блогерів в Instagram.

Як звузити талію – вправи:

  • боковий присід з колін – чотири підходи по 20 разів;
  • бокова планка з рук – чотири підходи по 20 разів;
  • скручування на боки – чотири підходи на кожен бік по 15 разів;
  • присід з колін з боковим випадом – чотири підходи по 20 разів.

 

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Публикация от ІДЕАЛЬНЕ ТІЛО ЗА 30 ДНІВ???? (@perfekt_body__)

Виконання цих вправ дасть змогу мати вузеньку талію та сексуальну спинку.

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Після святкування Нового року та Різдва люди можуть потерпати від стресу та апатії. Крім того, поганий настрій може бути через зайві кілограми.

Поліпшити фізичний та психічний стан допоможуть фізичні навантаження.

Проте починати виконувати їх чи відвідувати спортзал треба поступово. Різкий старт та велика кількість навантажень одразу можуть закінчитися тим, що спорт та вправи швидко набриднуть.

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