Як змусити мозок працювати після свят – топ-9 продуктів

Завершення зимових свят, вихід на роботу та багато завдань, які накопичилися і вимагають термінового вирішення, створюють стресові умови для людини. Вона може мати поганий настрій, скаржитися на втому та апатію. Тому треба правильно та повноцінно харчуватися, щоб забезпечити нормальну роботу організму. Починати варто з мозку.

У Центрі громадського здоров’я назвали топ-9 продуктів, які сприятимуть відновленню бездоганної розумової активності.

Що треба їсти:

жирну морську рибу, яка містить Омега-3 (з нього виробляється мієлін, який забезпечує швидку роботу мозку та передачу інформації від однієї клітини до іншої);

волоські горіхи (вони підвищують рівень серотоніну, гормону щастя, що допомагає боротися з депресією);

какао-боби, шоколад (вони містять антиоксидант флаванол, який поліпшує кровообіг у мозку, а також підвищує рівень дофаміну у крові – гормону, що відповідає за гарний настрій);

яйця (вони є джерелом білка, жирів та холіну, речовини, яка допомагає людині зосередитися та покращує працездатність нервових клітин);

броколі (джерело вітаміну K, бору, які необхідні для нормальної мозкової активності);

яблука (споживання яблук оздоровлює судини мозку, знижує небезпеку крововиливів);

чорницю (містить антиоксиданти, які дуже потрібні для правильної роботи мозку);

сочевицю (залізо й амінокислоти, які вона містить, важливі для швидкого перебігу біохімічних процесів у мозкових клітинах);

цільнозерновий хліб (повільні вуглеводи забезпечать мозок енергією на увесь день).

Також важливо нормально висипатися, займатися спортом та уникати стресів.

Джерело: Центр громадського здоров’я України