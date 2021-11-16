Чи варто спати з домашніми улюбленцями? Багатьох може спокушати перспектива обійняти кота чи собаку і заснути, проте фахівці не рекомендують це робити.

Насамперед це пов’язано з тим, що вони можуть частіше прокидатися, багато рухатися, через що впливати на якість сну власника.

– Тварини можуть рухатися, гавкати та порушувати сон. Сон у собак і котів непостійний, і вони неминуче встають і ходять ліжком, наступаючи на людей. Уся ця активність призведе до фрагментації сну, – сказав директор із досліджень сну та професор кафедри медицини Університету Джона Хопкінса Всеволод Полоцький.

Ці “мікропробудження” дуже шкідливі для людини. За словами доцента кафедри неврології та профілактичної медицини Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету Крістен Кнутсон, вони пов’язані із вивільненням гормону стресу, кортизолу, який може погіршити сон.

Через це не буде нормально відпочивати, що впливатиме на загальний стан та продуктивність протягом дня.

Однак це не означає, що потрібно залишати вихованця за дверима спальні. Дослідження показало, що люди, які ночували в одній кімнаті з кудлатими друзями, краще висипалися. Проте лише тоді, коли собаки спали на підлозі.

Сон з улюбленцями в одному приміщенні дає відчуття комфорту, затишку, захищеності.

Тому ніхто не каже, що потрібно відмовлятися від нього, це можна і потрібно робити, але у собаки або кішки має бути своє ліжко.