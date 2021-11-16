Стоит ли спать с домашними питомцами? Многих может прельщать перспектива обнять кота или собаку и уснуть, однако специалисты не рекомендуют это делать.

В первую очередь это связано с тем, что они могут чаще пробуждаться, много двигаться, из-за чего влиять на качество сна владельца.

— Животные могут двигаться, лаять и нарушать сон. Сон у собак и кошек непостоянен, и они неизбежно встают и ходят по кровати, наступая на людей. Вся эта активность приведет к фрагментации сна, — сказал директор по исследованиям сна и профессор кафедры медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.

Эти “микропробуждения” очень вредны для человека. По словам доцента кафедры неврологии и профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Кристен Кнутсон, они связаны с высвобождением гормона стресса, кортизола, который может ухудшить сон.

Из-за этого не будет нормально отдыхать, что будет влиять на общее состояние и продуктивность в течение дня.

Однако это не означает, что нужно оставлять питомца за дверью спальни. Исследование показало, что люди, которые ночевали в одной комнате с лохматыми друзьями, лучше высыпались. Однако только тогда, когда собаки спали на полу.

Сон с питомцев в одном помещении дает ощущение комфорта, уюта, защищенности.

Поэтому никто не говорит, что нужно отказываться от него, это можно и нужно делать, но у собаки или кошки должна быть своя кровать.