Привычка спать голым может сыграть на руку любителям понежиться в постели без одежды. Новое исследование показало, что такие люди лучше высыпаются.

Специалисты изучили мнение 2 тыс. американцев по поводу их привычек во время сна в рамках опроса, проведенного OnePoll, пишет StudyFinds.

Согласно результатам исследования, люди, которые спят голыми, а не в пижамах, чаще могут сказать, что спали качественно и выспались — 53% против 27%.

Также ученые выяснили, что хороший сон зависит от температуры в комнате. Люди, которые спят в теплой комнате лучше высыпаются чем те, кто предпочитает отдыхать в прохладном помещении — 46% против 23%.

Сон с партнером в одной кровати также влияет на качество сна. Многие заявляют, что им со второй половинкой нравятся разные матрасы, но они идут на уступки.

Во время исследования также удалось установить, что если человек не уснул до 3 часов утра, то ему не стоит рассчитывать на качественный сон, это маловероятно.

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Если даже ложиться спать относительно вовремя, многие респонденты сообщили о том, что испытывают проблемы с засыпанием примерно три раза в неделю. Для этого им надо около 26 минут.

Среди частых причин, которые мешают уснуть, они называли беспокойство о личных делах, ощущение, что им жарко, и бессонница.

Источник: StudyFinds