Звичка спати голим може бути перевагою тих, хто обожнює поніжитися у ліжку без одягу. Нове дослідження показало, що такі люди краще висипаються.

Фахівці вивчили думку 2 тис. американців щодо їхніх звичок під час сну у межах опитування, проведеного OnePoll, пише StudyFinds.

Згідно з результатами дослідження, люди, які сплять голими, а не в піжамах, частіше можуть сказати, що спали якісно та виспалися – 53% проти 27%.

Також науковці з’ясували, що гарний сон залежить від температури в кімнаті. Люди, які сплять у теплій кімнаті краще висипаються ніж ті, хто полюбляє відпочивати у прохолодному приміщенні – 46% проти 23%.

Сон із партнером в одному ліжку також впливає на якість сну. Багато хто заявляє, що їм з другою половинкою подобаються різні матраци, але вони йдуть на поступки.

Під час дослідження також вдалося встановити, що якщо людина не заснула до 3 години ранку, то їй не варто розраховувати на якісний сон, це малоймовірно.

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Якщо навіть лягати спати відносно вчасно, багато респондентів повідомили про те, що мають проблеми із засипанням приблизно тричі на тиждень. Для цього їм потрібно близько 26 хвилин.

Серед частих причин, які заважають заснути, вони називали занепокоєння щодо особистих справ, відчуття, що їм спекотно, та безсоння.

Джерело: StudyFinds