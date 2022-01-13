Как заставить мозг работать после праздников – топ-9 продуктов

Завершение зимних праздников, выход на работу и много накопившихся задач, требующих срочного решения, создают стрессовые условия для человека. У него может быть плохое настроение, он может жаловаться на усталость и апатию. Поэтому нужно правильно и полноценно питаться, чтобы обеспечить нормальную работу организма. Начинать следует с мозга.

В Центре общественного здоровья назвали топ-9 продуктов, способствующих восстановлению безупречной умственной активности.

Что нужно есть:

жирную морскую рыбу, содержащую Омега-3 (из него вырабатывается миелин, обеспечивающий быструю работу мозга и передачу информации от одной клетки к другой);

грецкие орехи (они повышают уровень серотонина, гормона счастья, помогающего бороться с депрессией);

какао-бобы, шоколад (они содержат антиоксидант флаванол, который улучшает кровообращение в мозге, а также повышает уровень дофамина в крови – гормона, отвечающего за хорошее настроение);

яйца (они являются источником белка, жиров и холина, вещества, которое помогает человеку сосредоточиться и улучшает работоспособность нервных клеток);

брокколи (источник витамина K, бора, которые необходимы для нормальной мозговой активности);

яблоки (потребление яблок оздоравливает сосуды мозга, снижает опасность кровоизлияний);

чернику (содержит антиоксиданты, очень нужные для правильной работы мозга);

чечевицу (железо и аминокислоты, которые она содержит, важны для быстрого протекания биохимических процессов в мозговых клетках);

цельнозерновой хлеб (медленные углеводы снабдят мозг энергией на весь день).

Также важно нормально высыпаться, заниматься спортом и избегать стрессов.

Источник: Центр общественного здоровья Украины