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Как заставить мозг работать после праздников – топ-9 продуктов

13 января 2022, 11:06
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стресс
Источник: Depositphotos

Завершение зимних праздников, выход на работу и много накопившихся задач, требующих срочного решения, создают стрессовые условия для человека. У него может быть плохое настроение, он может жаловаться на усталость и апатию. Поэтому нужно правильно и полноценно питаться, чтобы обеспечить нормальную работу организма. Начинать следует с мозга.

В Центре общественного здоровья назвали топ-9 продуктов, способствующих восстановлению безупречной умственной активности.

Что нужно есть:

  • жирную морскую рыбу, содержащую Омега-3 (из него вырабатывается миелин, обеспечивающий быструю работу мозга и передачу информации от одной клетки к другой);
  • грецкие орехи (они повышают уровень серотонина, гормона счастья, помогающего бороться с депрессией);
  • какао-бобы, шоколад (они содержат антиоксидант флаванол, который улучшает кровообращение в мозге, а также повышает уровень дофамина в крови – гормона, отвечающего за хорошее настроение);
  • яйца (они являются источником белка, жиров и холина, вещества, которое помогает человеку сосредоточиться и улучшает работоспособность нервных клеток);
  • брокколи (источник витамина K, бора, которые необходимы для нормальной мозговой активности);
  • яблоки (потребление яблок оздоравливает сосуды мозга, снижает опасность кровоизлияний);
  • чернику (содержит антиоксиданты, очень нужные для правильной работы мозга);
  • чечевицу (железо и аминокислоты, которые она содержит, важны для быстрого протекания биохимических процессов в мозговых клетках);
  • цельнозерновой хлеб (медленные углеводы снабдят мозг энергией на весь день).
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Также важно нормально высыпаться, заниматься спортом и избегать стрессов.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Отпуск , Здоровое питание , зимова відпустка , Мозок , Стрес
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