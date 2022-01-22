После новогодних праздников и пышных застолий у некоторых могли появиться лишние сантиметры на талии. Однако от них можно избавиться, если выполнять упражнения.
Рекомендации можно найти на страницах украинских фитнес-блогеров в Instagram.
Как сузить талию – упражнения:
- боковой присед с колен – четыре подхода по 20 раз;
- боковая планка с рук – четыре подхода по 20 раз;
- скручивание на бока – четыре подхода на каждую сторону по 15 раз;
- присед с колен с боковым выпадом – четыре подхода по 20 раз.
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Выполнение этих упражнений позволит иметь узкую талию и сексуальную спинку.
После празднования Нового года и Рождества люди могут страдать от стресса и апатии. Кроме того, плохое настроение может быть из-за лишних килограммов.
Улучшить физическое и психическое состояние помогут физические нагрузки.
Однако начинать выполнять их или посещать спортзал нужно постепенно. Резкий старт и большое количество нагрузок могут закончиться тем, что спорт быстро надоест.