После новогодних праздников и пышных застолий у некоторых могли появиться лишние сантиметры на талии. Однако от них можно избавиться, если выполнять упражнения.

Рекомендации можно найти на страницах украинских фитнес-блогеров в Instagram.

Как сузить талию – упражнения:

боковой присед с колен – четыре подхода по 20 раз;

боковая планка с рук – четыре подхода по 20 раз;

скручивание на бока – четыре подхода на каждую сторону по 15 раз;

присед с колен с боковым выпадом – четыре подхода по 20 раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ІДЕАЛЬНЕ ТІЛО ЗА 30 ДНІВ???? (@perfekt_body__)

Выполнение этих упражнений позволит иметь узкую талию и сексуальную спинку.

После празднования Нового года и Рождества люди могут страдать от стресса и апатии. Кроме того, плохое настроение может быть из-за лишних килограммов.

Улучшить физическое и психическое состояние помогут физические нагрузки.

Однако начинать выполнять их или посещать спортзал нужно постепенно. Резкий старт и большое количество нагрузок могут закончиться тем, что спорт быстро надоест.