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Для узкой талии и сексуальной спины — топ-4 упражнения

22 января 2022, 09:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
талия

После новогодних праздников и пышных застолий у некоторых могли появиться лишние сантиметры на талии. Однако от них можно избавиться, если выполнять упражнения.

Рекомендации можно найти на страницах украинских фитнес-блогеров в Instagram.

Как сузить талию – упражнения:

  • боковой присед с колен – четыре подхода по 20 раз;
  • боковая планка с рук – четыре подхода по 20 раз;
  • скручивание на бока – четыре подхода на каждую сторону по 15 раз;
  • присед с колен с боковым выпадом – четыре подхода по 20 раз.

 

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Публикация от ІДЕАЛЬНЕ ТІЛО ЗА 30 ДНІВ???? (@perfekt_body__)

Выполнение этих упражнений позволит иметь узкую талию и сексуальную спинку.

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После празднования Нового года и Рождества люди могут страдать от стресса и апатии. Кроме того, плохое настроение может быть из-за лишних килограммов.

Улучшить физическое и психическое состояние помогут физические нагрузки.

Однако начинать выполнять их или посещать спортзал нужно постепенно. Резкий старт и большое количество нагрузок могут закончиться тем, что спорт быстро надоест.

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