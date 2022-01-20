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Это обязательно нужно сделать до 8.00. Полезные привычки с утра

20 января 2022, 11:27
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
утро, ранок
Источник: Pixabay

Продуктивность в течение дня во многом зависит от того, как он начался, а именно от утренних привычек.

Доктор философии Бенджамин Харди назвал восемь простых утренних привычек, которые нужно делать каждый день до 8.00.

С чего нужно начинать утро

  • Здоровый сон накануне

Полноценный сон 7-8 часов позволит оставаться продуктивным, поэтому обязательно нужно уделять время отдыху и не засиживаться допоздна.

  • Медитация или молитва

Утром нужно также приводить в порядок свои мысли. Способствует этому молитва или медитация. Желательно начинать утро с 5-минутных размышлении, при этом мысли должны быть позитивными, исполненными благодарности.

  • Физические упражнения

Упражнения утром будут способствовать бодрости.

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  • Правильный завтрак

Утренний прием пищи обязательно должен содержать белок. Белковая пища позволит дольше оставаться сытым и не переедать.

  • Холодный душ

Еще один способ взбодриться — принять холодный душ. Он избавит от сонливости, будет способствовать закаливанию.

  • Содержательный текст

Утром лучше читать не новости, а что-то мотивирующее, например, любимые книги.

  • Пересмотр ценностей

Со временем взгляды на жизнь могут меняться, поэтому можно регулярно пересматриваться свои ценности и планы.

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  • Один шаг к мечте

Также каждое утро важно делать хотя бы один шаг к цели.

Источник: Medium

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