Продуктивность в течение дня во многом зависит от того, как он начался, а именно от утренних привычек.
Доктор философии Бенджамин Харди назвал восемь простых утренних привычек, которые нужно делать каждый день до 8.00.
С чего нужно начинать утро
- Здоровый сон накануне
Полноценный сон 7-8 часов позволит оставаться продуктивным, поэтому обязательно нужно уделять время отдыху и не засиживаться допоздна.
- Медитация или молитва
Утром нужно также приводить в порядок свои мысли. Способствует этому молитва или медитация. Желательно начинать утро с 5-минутных размышлении, при этом мысли должны быть позитивными, исполненными благодарности.
- Физические упражнения
Упражнения утром будут способствовать бодрости.
- Правильный завтрак
Утренний прием пищи обязательно должен содержать белок. Белковая пища позволит дольше оставаться сытым и не переедать.
- Холодный душ
Еще один способ взбодриться — принять холодный душ. Он избавит от сонливости, будет способствовать закаливанию.
- Содержательный текст
Утром лучше читать не новости, а что-то мотивирующее, например, любимые книги.
- Пересмотр ценностей
Со временем взгляды на жизнь могут меняться, поэтому можно регулярно пересматриваться свои ценности и планы.
- Один шаг к мечте
Также каждое утро важно делать хотя бы один шаг к цели.
Источник: Medium