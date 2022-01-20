Продуктивность в течение дня во многом зависит от того, как он начался, а именно от утренних привычек.

Доктор философии Бенджамин Харди назвал восемь простых утренних привычек, которые нужно делать каждый день до 8.00.

С чего нужно начинать утро

Здоровый сон накануне

Полноценный сон 7-8 часов позволит оставаться продуктивным, поэтому обязательно нужно уделять время отдыху и не засиживаться допоздна.

Медитация или молитва

Утром нужно также приводить в порядок свои мысли. Способствует этому молитва или медитация. Желательно начинать утро с 5-минутных размышлении, при этом мысли должны быть позитивными, исполненными благодарности.

Физические упражнения

Упражнения утром будут способствовать бодрости.

Правильный завтрак

Утренний прием пищи обязательно должен содержать белок. Белковая пища позволит дольше оставаться сытым и не переедать.

Холодный душ

Еще один способ взбодриться — принять холодный душ. Он избавит от сонливости, будет способствовать закаливанию.

Содержательный текст

Утром лучше читать не новости, а что-то мотивирующее, например, любимые книги.

Пересмотр ценностей

Со временем взгляды на жизнь могут меняться, поэтому можно регулярно пересматриваться свои ценности и планы.

Один шаг к мечте

Также каждое утро важно делать хотя бы один шаг к цели.

Источник: Medium