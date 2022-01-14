Завтрак — важный прием пищи, который влияет на самочувствие в течение всего дня. Утром нужно употреблять полезные продукты, тем самым укрепляя здоровье. Или же относиться к этому вопросу несерьезно и с годами ухудшить свое состояние.

В новом исследовании говорится, что один из популярных завтраков — хлопья, который многие едят регулярно, может приводит к преждевременном старению организма.

Основной вред хлопьев — большое количество сахара, муки, насыщенных жиров и искусственных подсластителей.

Потребление такой еды на регулярной основе приводит к нарушению обмена веществ и ожирению. Кроме того, продукты, содержащие сахар и подсластители, запускают производство организмом конечных продуктов гликирования, а это связано со старением кожи.

Также у людей, которые регулярно едят хлопья, увеличивается риск развития проблем сердечно-сосудистой системы и диабета ІІ типа.

В то же время процесс разрушения организма происходит очень медленно, человек этого не замечает.

Но со временем признаки разрушения и старения становятся заметными.

Поэтому лучше есть по утрам полезную еду, в завтраках обязательно должна присутствовать белковая пища и овощи.

Источник: Times Now