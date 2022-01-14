Сніданок – важливий прийом їжі, який впливає на самопочуття протягом дня. Вранці треба вживати корисні продукти, зміцнюючи здоров’я. Або ж ставитися до цього питання несерйозно і з роками погіршити свій стан.

У новому дослідженні йдеться, що один із популярних сніданків пластівці, який багато хто їсть регулярно, може призвести до передчасного старіння організму.

Основна шкода пластівців – велика кількість цукру, борошна, насичених жирів та штучних підсолоджувачів.

Споживання такої їжі на регулярній основі призводить до порушення обміну речовин та ожиріння. Крім того, продукти, що містять цукор та підсолоджувачі, запускають виробництво організмом кінцевих продуктів глікування, а це пов’язано зі старінням шкіри.

Також у людей, які регулярно їдять пластівці, збільшується ризик розвитку проблем серцево-судинної системи та діабету ІІ типу.

Водночас процес руйнації організму відбувається дуже повільно, людина цього помічає.

Але з часом ознаки руйнування та старіння стають помітними.

Тому краще їсти вранці корисну їжу, у сніданках обов’язково має бути присутня білкова їжа та овочі.

Джерело: Times Now