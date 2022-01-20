Продуктивність протягом дня багато у чому залежить від того, як він розпочався, а саме від ранкових звичок.

Доктор філософії Бенджамін Харді назвав вісім простих ранкових звичок, які треба робити щодня до 8.00.

З чого треба починати ранок

Здоровий сон напередодні

Повноцінний сон 7-8 годин дасть змогу залишатися продуктивним, тому обов’язково потрібно приділяти час відпочинку і не засиджуватися допізна.

Медитація чи молитва

Вранці потрібно також упорядковувати свої думки. Сприяє цьому молитва чи медитація. Бажано починати ранок з 5-хвилинних роздумів, водночас думки мають бути позитивними, сповненими подяки.

Фізичні вправи

Вправи зранку сприятимуть бадьорості.

Правильний сніданок

Ранковий прийом їжі обов’язково має містити білок. Білкова їжа дасть змогу довше залишатися ситим і не переїдати.

Холодний душ

Ще один спосіб збадьоритися – прийняти холодний душ. Він позбавить сонливості, сприятиме загартовуванню.

Змістовний текст

Вранці краще читати не новини, а те, що мотивує, наприклад, улюблені книги.

Перегляд цінностей

Згодом погляди на життя можуть змінюватися, тому можна регулярно переглядати свої цінності та плани.

Один крок до мрії

Також щоранку важливо робити хоча б один крок до мети.

Джерело: Medium