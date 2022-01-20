Продуктивність протягом дня багато у чому залежить від того, як він розпочався, а саме від ранкових звичок.
Доктор філософії Бенджамін Харді назвав вісім простих ранкових звичок, які треба робити щодня до 8.00.
З чого треба починати ранок
- Здоровий сон напередодні
Повноцінний сон 7-8 годин дасть змогу залишатися продуктивним, тому обов’язково потрібно приділяти час відпочинку і не засиджуватися допізна.
- Медитація чи молитва
Вранці потрібно також упорядковувати свої думки. Сприяє цьому молитва чи медитація. Бажано починати ранок з 5-хвилинних роздумів, водночас думки мають бути позитивними, сповненими подяки.
- Фізичні вправи
Вправи зранку сприятимуть бадьорості.
- Правильний сніданок
Ранковий прийом їжі обов’язково має містити білок. Білкова їжа дасть змогу довше залишатися ситим і не переїдати.
- Холодний душ
Ще один спосіб збадьоритися – прийняти холодний душ. Він позбавить сонливості, сприятиме загартовуванню.
- Змістовний текст
Вранці краще читати не новини, а те, що мотивує, наприклад, улюблені книги.
- Перегляд цінностей
Згодом погляди на життя можуть змінюватися, тому можна регулярно переглядати свої цінності та плани.
- Один крок до мрії
Також щоранку важливо робити хоча б один крок до мети.
Джерело: Medium