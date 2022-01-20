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Це обов’язково треба зробити до 8.00. Корисні звички зранку

20 Січня 2022, 11:27
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
утро, ранок
Джерело: Pixabay

Продуктивність протягом дня багато у чому залежить від того, як він розпочався, а саме від ранкових звичок.

Доктор філософії Бенджамін Харді назвав вісім простих ранкових звичок, які треба робити щодня до 8.00.

З чого треба починати ранок

  • Здоровий сон напередодні

Повноцінний сон 7-8 годин дасть змогу залишатися продуктивним, тому обов’язково потрібно приділяти час відпочинку і не засиджуватися допізна.

  • Медитація чи молитва

Вранці потрібно також упорядковувати свої думки. Сприяє цьому молитва чи медитація. Бажано починати ранок з 5-хвилинних роздумів, водночас думки мають бути позитивними, сповненими подяки.

  • Фізичні вправи

Вправи зранку сприятимуть бадьорості.

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  • Правильний сніданок

Ранковий прийом їжі обов’язково має містити білок. Білкова їжа дасть змогу довше залишатися ситим і не переїдати.

  • Холодний душ

Ще один спосіб збадьоритися – прийняти холодний душ. Він позбавить сонливості, сприятиме загартовуванню.

  • Змістовний текст

Вранці краще читати не новини, а те, що мотивує, наприклад, улюблені книги.

  • Перегляд цінностей

Згодом погляди на життя можуть змінюватися, тому можна регулярно переглядати свої цінності та плани.

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  • Один крок до мрії

Також щоранку важливо робити хоча б один крок до мети.

Джерело: Medium

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