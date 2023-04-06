Какие симптомы скарлатины?

Основные симптомы: температура до 39–40 °C, появление мелкой сыпи на фоне покраснения кожи. Высыпания возникают чаще всего в нижней части живота, паховой зоне, на ягодицах, внутренней поверхности рук. Сыпь держится от двух до шести дней, затем бледнеет, а потом облущивается. Чем ярче и гуще сыпь, тем более выражено облущивание. В среднем этот процесс проходит за две-три недели.

, слабость, головная боль, иногда может возникать рвота. Боль при глотании, увеличение миндалин. Они покрываются серым налетом, слизистая зева краснеет