В последнее время участились случаи скарлатины. В Ужгороде заболели более 60 детей и медики решили даже отправлять классы, в которых обнаружена инфекция, на дистанционное обучение. Что же такое скарлатина и чем она опасна, рассказывает врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.
Что такое скарлатина?
Скарлатина - это острое инфекционное заболевание верхних дыхательных путей. Сопровождается головной болью, высокой температурой, слабостью, воспалением миндалин (ангиной) и характерными высыпаниями на коже.
В чем опасность скарлатины?
Самая большая опасность таится не столько в болезни, сколько в ее осложнениях. Стрептококк, вызывающий скарлатину, остается одним из самых коварных микроорганизмов, потому что поражает сердце и почки, вызывая аллергический миокардит или гломерулонефрит
Какие симптомы скарлатины?
Основные симптомы: температура до 39–40 °C, появление мелкой сыпи на фоне покраснения кожи. Высыпания возникают чаще всего в нижней части живота, паховой зоне, на ягодицах, внутренней поверхности рук. Сыпь держится от двух до шести дней, затем бледнеет, а потом облущивается. Чем ярче и гуще сыпь, тем более выражено облущивание. В среднем этот процесс проходит за две-три недели.
, слабость, головная боль, иногда может возникать рвота. Боль при глотании, увеличение миндалин. Они покрываются серым налетом, слизистая зева краснеет
Сколько дней болеют скарлатиной дети?
Продолжительность инкубационного периода –от 1 до 10 суток. Скрытый период скарлатины продолжается от 3 до 7 суток.
Инфицированный человек представляет опасность для окружающих в течение 15-20 дней после появления первых признаков.
Скрлатина у взрослых
Скарлатиной чаще всего болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста. Взрослые заражаются редко, так как к болезни формируется стойкий пожизненный иммунитет
Как лечат скарлатину?
Скарлатина, это единственное инфекционное заболевание у детей, которое лечат антибиотиками, что сокращает длительность заразности и предотвращает осложнения.