Останнім часом почастішали випадки скарлатини. В Ужгороді захворіло понад 60 дітей та медики вирішили навіть відправляти класи, в яких виявлено інфекцію, на дистанційне навчання. Що ж таке скарлатина та чим вона небезпечна, розповідає лікар-інфекціоніст Анастасія Неклюдова.
Що таке скарлатина?
Скарлатина – це гостре інфекційне захворювання верхніх дихальних шляхів. Супроводжується головним болем, високою температурою, слабкістю, запаленням мигдаликів (ангіною) та характерними висипаннями на шкірі.
Чим небезпечна скарлатина?
Найбільша небезпека таїться не так у хворобі, як у її ускладненнях. Стрептокок, що викликає скарлатину, залишається одним із найпідступніших мікроорганізмів, тому що вражає серце та нирки, викликаючи алергічний міокардит або гломерулонефрит.
Які симптоми скарлатини?
Основні симптоми: температура до 39-40 ° C, поява дрібної висипки на фоні почервоніння шкіри. Висипання виникають найчастіше у нижній частині живота, пахвинній зоні, на сідницях, внутрішній поверхні рук.
Виникає слабкість, головний біль, іноді - блювота. Біль при ковтанні, збільшення мигдаликів. Вони покриваються сірим нальотом, слизова зіва червоніє.
Висип тримається від двох до шести днів, потім блідне, а потім лущить. Чим яскравіше і густіше висипання, тим більше виражене облущування. У середньому цей процес відбувається за два-три тижні.
Скільки днів хворіють на скарлатину діти?
Тривалість інкубаційного періоду – від 1 до 10 діб. Прихований період скарлатини триває від 3 до 7 діб.
Інфікована людина становить небезпеку для оточення протягом 15-20 днів після появи перших ознак.
Скарлатина у дорослих
На скарлатину найчастіше хворіють діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Дорослі заражаються рідко, оскільки до хвороби формується стійкий довічний імунітет.
Як лікують скарлатину?
Скарлатина, це єдине інфекційне захворювання у дітей, яке лікують антибіотиками, що скорочує тривалість заразності та запобігає ускладненням.