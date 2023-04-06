Які симптоми скарлатини?

Основні симптоми: температура до 39-40 ° C, поява дрібної висипки на фоні почервоніння шкіри. Висипання виникають найчастіше у нижній частині живота, пахвинній зоні, на сідницях, внутрішній поверхні рук.

Виникає слабкість, головний біль, іноді - блювота. Біль при ковтанні, збільшення мигдаликів. Вони покриваються сірим нальотом, слизова зіва червоніє.

Висип тримається від двох до шести днів, потім блідне, а потім лущить. Чим яскравіше і густіше висипання, тим більше виражене облущування. У середньому цей процес відбувається за два-три тижні.