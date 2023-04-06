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Карта тіла

Скарлатина: як проявляється і чим небезпечна

6 Квітня 2023, 14:46 Лариса Божко

Останнім часом почастішали випадки скарлатини. В Ужгороді захворіло понад 60 дітей та медики вирішили навіть відправляти класи, в яких виявлено інфекцію, на дистанційне навчання. Що ж таке скарлатина та чим вона небезпечна, розповідає лікар-інфекціоніст Анастасія Неклюдова.

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Що таке скарлатина?

Скарлатина – це гостре інфекційне захворювання верхніх дихальних шляхів. Супроводжується головним болем, високою температурою, слабкістю, запаленням мигдаликів (ангіною) та характерними висипаннями на шкірі.

Чим небезпечна скарлатина?

Найбільша небезпека таїться не так у хворобі, як у її ускладненнях. Стрептокок, що викликає скарлатину, залишається одним із найпідступніших мікроорганізмів, тому що вражає серце та нирки, викликаючи алергічний міокардит або гломерулонефрит.

Які симптоми скарлатини?

Основні симптоми: температура до 39-40 ° C, поява дрібної висипки на фоні почервоніння шкіри. Висипання виникають найчастіше у нижній частині живота, пахвинній зоні, на сідницях, внутрішній поверхні рук.

Виникає слабкість, головний біль, іноді - блювота. Біль при ковтанні, збільшення мигдаликів. Вони покриваються сірим нальотом, слизова зіва червоніє.

Висип тримається від двох до шести днів, потім блідне, а потім лущить. Чим яскравіше і густіше висипання, тим більше виражене облущування. У середньому цей процес відбувається за два-три тижні.

 

Скільки днів хворіють на скарлатину діти?

Тривалість інкубаційного періоду – від 1 до 10 діб. Прихований період скарлатини триває від 3 до 7 діб.

Інфікована людина становить небезпеку для оточення протягом 15-20 днів після появи перших ознак.

Скарлатина у дорослих

На скарлатину найчастіше хворіють діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Дорослі заражаються рідко, оскільки до хвороби формується стійкий довічний імунітет.

Як лікують скарлатину?

Скарлатина, це єдине інфекційне захворювання у дітей, яке лікують антибіотиками, що скорочує тривалість заразності та запобігає ускладненням.

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