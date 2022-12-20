Стафилококк — это микроорганизмы, которые размножаются на коже и слизистых оболочках человека. Они абсолютно безопасны, пока иммунитет высокий. Как только что-то идет не так – инфекция атакует.

Стафилококки – очень устойчивые бактерии, которые не боятся антибиотиков, солнечных лучей, спирта и перекиси водорода. Могут жить в воде и пище, выживают даже после полугодовой заморозки и высушивания.

Эти микроорганизмы есть даже на мобильном телефоне и неплохо там себя чувствуют.

Остерегаться стафилококка, прежде всего, стоит пожилым людям, с хроническими заболеваниями, военнослужащим, работникам медицинских учреждений, детям, беременным и кормящим женщинам.

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Откуда берется

Заразиться стафилококком можно несколькими способами:

не соблюдая личную гигиену – через одежду, средства личной гигиены, постельное белье;

через воздух – вдыхая воздух из кондиционера или находясь в комнате, где недавно был больной пневмонией;

через пищу. В некачественном мясе, молоке, сладостях или на немытых продуктах может жить стафилококк. Первый симптом – пищевое отравление, которое грозит сильной интоксикацией и другими негативными последствиями;

через кровь, грудное молоко, слюну.

Самое страшное, что часто человек даже не подозревает, что заражен стафилококком, и поневоле становится его разносчиком.

Как узнать инфекцию

Симптомы стафилококка часто совпадают с другими заболеваниями, а это усложняет его обнаружение. В целом это:

повышенная температура тела;

низкий аппетит;

сонливость;

слабость.

Кроме того, инфекция может локализоваться в определенной части организма:

кожа : угри, фурункулы, абсцессы;

кости и суставы : покраснение кожи, боль в руках и ногах;

дыхательные пути : боль в горле, насморк, сухой кашель;

ЖКТ : тошнота, рвота, боль в животе, вздутие;

мочеполовая система: частые походы в туалет, боль при мочеиспускании.

В чем опасность

Если вовремя не среагировать на симптомы, они могут перерасти в осложнения, последствия от которых остаются навсегда. Вот небольшой список болезней, которые “запускает” стафилококк:

воспаление костного мозга;

сердечная недостаточность;

менингит;

воспаление легких;

сепсис – поражение всех органов и систем.

Как лечится стафилококк

При малейших подозрениях на инфекцию врач должен направить вас сделать анализ на стафилококк. Результаты исследования позволяют выявить наличие бактерии, установить ее вид и, исходя из этого, назначить лечение. Самые популярные виды стафилококка – это золотистый, эпидермальный и сапрофитный.

Мы уже упоминали, что избавиться от инфекции достаточно сложно. Но как лечится стафилококк? Существуют эффективные лекарства. Кроме того, врачи советуют повышать иммунитет, употреблять больше витаминов и минералов, улучшать обмен веществ.

Семейный врач Марина Осипенко утверждает, что пищевое отравление стафилококком характеризуется внезапным началом тошноты, рвоты и спазмов желудка. В большинстве случаев присутствует диарея.

Симптомы развиваются от 30 минут до 8 часов после употребления зараженной пищи или напитка и длятся не более дня. Болезнь не передается от одного человека другому.

Как предотвратить отравление стафилококком: