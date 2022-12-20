Тошнота является распространенным симптомом у беременных. Она может быть легкой, или достаточно выраженной. Иногда женщина в первом триместре вообще ничего не может съесть, и у нее возникают проблемы со здоровьем.

Считается, что причиной недомогания являются гормональные изменения в течение первых месяцев беременности. В большинстве случаев проявления значительно ослабевают или совсем исчезают к 12-14 неделе.

Однако у 1-3% беременных симптомы токсикоза становятся изнурительными. Он может представлять потенциальную опасность для жизни женщины, и часто требует специализированного лечения: внутривенное введение жидкости при обезвоживании или назначение антиметических (противорвотных) препаратов.

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Это состояние может значительно нарушить распорядок и качество жизни, особенно если женщины работают или имеют других детей, нуждающихся в уходе.

Основными симптомами токсикоза являются сильная непрерывная тошнота и рвота, неоптимальное питание, обезвоживание и быстрая потеря веса.

Воздействие на плод

Женщины с токсикозом волнуются, не повредит ли это состояние их будущему ребенку. По сути плод при умеренной выраженности токсикоза получает все нужные питательные вещества, нужные для здорового роста и развития. Но существует гипотетический риск, что при потере веса во время беременности ребенок может родиться с низким весом.

Причины

Исследования связывают связь тошноты и рвоты беременных с рядом факторов:

Высокий уровень половых гормонов эстрогена и прогестерона, хорионического гонадотропина (ХГТ).

Тошнота и рвота во время предыдущих беременностей или семейная история (если в вашей семье это случалось).

Ожирение. Если вы планируете родить ребенка, похудение до беременности полезно и уменьшает вероятность появления токсикоза.

Дефицит витамина В6.

Витамин В6 способствует оптимальному использованию и депонированию энергии организмом. При недостаточном поступлении пищи или усвоении питательных веществ может возникнуть его дефицит.

Старайтесь употреблять в пищу достаточное количество продуктов, содержащих витамин В6: коричневый рис, цельнозерновой хлеб, рыба и птица, обогащенные сухие завтраки, орехи, зеленые листовые овощи.

Принимать ли витамины

Этот вопрос следует обсудить с вашим врачом. Возможное назначение и применение специальных витаминно-минеральных комплексов для беременных.

Как питаться

Определите время суток, когда вам легче всего питаться, а затем увеличьте потребление пищи в это время.

Обогащайте продукты, делая их более питательными. Например, добавьте к фруктам йогурт, сливки или сгущенку; ешьте овощи с растопленным сливочным маслом; добавьте сливки и сыр в картофельное пюре, блюда из макарон, супы и рагу;

Употребляйте молочные и кисломолочные продукты с нормальной жирностью.

Во время беременности иногда следует отменить ограничение потребления сладкой и жирной пищи, как шоколад, печенье, пирожные, а также сладкие напитки. Это увеличит поступление энергии, когда еды мало. Но не злоупотребляйте этими продуктами.

По возможности ешьте каждые один- два часа. Среди наиболее хорошо переносимых питательных продуктов — хлопья с молоком, бутерброды с тунцем/курицей, сливочный сыр на тостах, супы, крекеры, хлебные палочки и другие сухие крахмалистые продукты.

Если вы не можете удержать еду, не беспокойтесь. Пейте жидкости с высоким содержанием энергии и белка, чтобы максимизировать их питательное содержимое. Хорошим вариантом являются молочные коктейли и горячий шоколад.

Что делать при осложнениях

Обезвоживание, недоедание и длительная рвота могут привести к сопутствующим симптомам. Некоторые из них помогут минимизировать питание.

Запор. Много пейте. Увеличьте потребление клетчатки из фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Включайте в набор продуктов три-четыре плода киви. Попробуйте на завтрак сухофрукты или сок из чернослива.

Потрескавшиеся губы и язвы в полости рта. Много пейте. Принимайте поливитамины, рекомендованные для беременных.

Кислотный рефлюкс. Ешьте медленно, сидя прямо. Питайтесь мелкими порциями и часто. Откажитесь от жирных и острых блюд. Не ешьте за 2 часа перед сном.

Проблемы со сном. Перед тем как ложиться спать, выпейте теплый молочный напиток. Следует также съесть несколько несладких крекеров.

Дефицит витаминов и минералов. Питайтесь сбалансированно. Ешьте понемногу и часто, каждые 1-2 часа. Принимайте поливитамины, рекомендованные для беременных – в то время суток, когда вероятность рвоты наименьшая.

Как укротить тошноту

Чаще пейте в течение дня. Подходят холодные и газированные напитки, смузи и фруктовые соки.

Попробуйте леденцы, мороженое и кубики льда из замороженных фруктовых соков. Они являются отличным способом избежать обезвоживания.

Желудку легче переваривать мягкую пищу. Избегайте чрезмерно острой пищи, сладких десертов, жирных или жареных блюд. Если вы не можете смотреть даже на мясо и рыбу, употребляйте больше бобов, нута и чечевицы.

Часто лучше переносятся сухие продукты – крекеры, тосты или обычное печенье.

Небольшое исследование показало, что свежий корень имбиря может помочь при сильной тошноте (при четырехдневном курсе). Используйте имбирь осторожно, принимая антикоагулянты.

Для некоторых женщин эффективные чаи из перечной мяты и ромашки.

Непрерывная тошнота, а тем более рвота, является основанием для обращения за неотложной медицинской помощью.

Источник: : Олег Швец