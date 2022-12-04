Ученые Медицинского центра Амстердамского университета доказали, что беременность приводит к поразительным изменениям в мозге, включая изменения в сером веществе и областях, связанных с самовосприятием.

Отмечается, что полученные данные свидетельствуют о том, что эти неврологические изменения могут способствовать установлению связи между матерью и ребенком и могут играть роль в изменении идентичности, которое ощущают многие женщины, становясь матерями.

— Эти данные дают ключевое представление о влиянии материнства на мозг человека и указывают на выраженные изменения в структуре и функциях мозга во время беременности, — пишут авторы исследования.

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Ученые наблюдали за 80 голландскими женщинами, которые не были беременны в начале исследования и никогда раньше не рожали. В ходе исследования 40 женщинам, которые забеременели, сканировали мозг в начале исследования, вскоре после родов и через год.

Исследователи обнаружили, что забеременевшие женщины потеряли серое вещество после родов. Но эти потери не обязательно вредны: скорее, они могут представлять собой тонкую настройку мозга, которая может быть полезна при уходе за новорожденным.

Интересно, что потеря серого вещества была связана с так называемым гнездовым поведением, которое используется для подготовки к рождению ребенка, например, подготовка детской комнаты или организация дома.

Исследование также показало, что у женщин, которые забеременели, произошли изменения в системе мозга, известной как сеть режима по умолчанию.

— Эта сеть активна, когда вы позволяете своему разуму блуждать, и считается, что она участвует в саморефлексии и автобиографической памяти, а также в социальных процессах, таких как эмпатия, — отмечают ученые.

Тем не менее, они не исключают возможность того, что другие факторы, не измеренные в исследовании, включая физические упражнения, питание и генетические маркеры, могут быть связаны с изменениями мозга, и призвали к дальнейшим, более масштабным исследованиям для изучения этих факторов.

Источник: LiveScience