Вчені Медичного центру Амстердамського університету довели, що вагітність призводить до вражаючих змін в мозку, включаючи зміни в сірій речовині і областях, пов’язаних з самосприйняттям.

Відзначається, що отримані дані свідчать про те, що ці неврологічні зміни можуть сприяти встановленню зв’язку між матір’ю і дитиною і можуть грати роль в зміні ідентичності, яку відчувають багато жінок, стаючи матерями.

– Ці дані дають ключове уявлення про вплив материнства на мозок людини і вказують на виражені зміни в структурі і функціях мозку під час вагітності, – пишуть автори дослідження.

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Вчені спостерігали за 80 голландськими жінками, які не були вагітні на початку дослідження і ніколи раніше не народжували. Під час ході дослідження 40 жінок, які завагітніли, сканували мозок на початку дослідження, незабаром після пологів і через рік.

Дослідники виявили, що вагітні жінки втратили сіру речовину після пологів. Але ці втрати не обов’язково шкідливі: скоріше, вони можуть являти собою тонку настройку мозку, яка може бути корисна при догляді за новонародженим.

Цікаво, що втрата сірої речовини була пов’язана з так званою гніздовою поведінкою, яка використовується для підготовки до народження дитини, наприклад, підготовка дитячої кімнати або організація будинку.

Дослідження також показало, що жінки, які завагітніли, зазнали змін у системі мозку, відомій як мережа режиму за замовчуванням.

– Ця мережа активна, коли ви дозволяєте своєму розуму блукати, і вважається, що вона бере участь в саморефлексії і автобіографічної пам’яті, а також в соціальних процесах, таких як емпатія, – відзначають вчені.

Однак вони не виключають можливості того, що інші фактори, не виміряні в дослідженні, включаючи фізичні вправи, харчування та генетичні маркери, можуть бути пов’язані зі змінами мозку, і закликали до подальших, більш масштабних досліджень для вивчення цих факторів.

Джерело: LiveScience