Нудота є поширеним симптомом у вагітних. Вона може бути легкою, або ж досить вираженою. Іноді жінка у першому триместрі взагалі нічого не може з’їсти і у неї виникають проблеми зі здоров’ям.

Вважається, що причиною нездужання є гормональні зміни протягом перших місяців вагітності. У більшості випадків прояви значно послаблюються або зовсім зникають до 12-14 тижня.

Однак у 1-3% вагітних симптоми токсикозу стають виснажливими. Він може нести потенційну небезпеку для життя жінки, і часто потребує спеціалізованого лікування: внутрішньовенне введення рідини при зневодненні або призначення антиметичних (протиблювотних) препаратів.

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Цей стан може значно порушити розпорядок та якість життя, особливо якщо жінки працюють або мають інших дітей, які потребують догляду.

До основних симптомів токсикозу належать сильна невпинна нудота та блювота, неоптимальне харчування, зневоднення та швидка втрата ваги.

Вплив на плід

Жінки з токсикозом хвилюються, чи не зашкодить цей стан їхній майбутній дитині. Насправді плід при помірній вираженості токсикозу отримує всі необхідні поживні речовини, необхідні для здорового росту і розвитку. Та існує гіпотетичний ризик, що при втраті ваги під час вагітності, дитина може народитися з низькою вагою.

Причини

Дослідження пов’язують зв’язок нудоти і блювоти вагітних із низкою факторів:

Високий рівень статевих гормонів естрогену та прогестерону, хоріонічного гонадотропіну (ХГТ).

Нудота та блювота під час попередніх вагітностей або сімейна історія (якщо у вашій родині таке траплялося).

Ожиріння. Якщо ви плануєте народити дитину, схуднення до вагітності є корисним і зменшує ймовірність появи токсикозу.

Д ефіцит вітаміну В6.

Вітамін В6 сприяє оптимальному використанню та депонуванню енергії організмом. При недостатньому надходженні їжі або засвоєнні поживних речовин, може виникнути його дефіцит.

Намагайтесь споживати достатню кількість продуктів, що містять вітамін В6: коричневий рис, цільнозерновий хліб, риба і птиця, збагачені сухі сніданки, горіхи, зелені листові овочі.

Чи приймати вітаміни

Це питання варто обговорити з вашим лікарем. Можливе призначення та застосування спеціальних вітамінно-мінеральних комплексів для вагітних.

Як харчуватися

Визначте час доби, коли вам найлегше харчуватися, а потім збільште споживання їжі в цей час.

Збагачуйте продукти, роблячи їх більш поживними. Наприклад, додайте до фруктів йогурт, вершки або згущене молоко; їжте овочі з розтопленим вершковим маслом; додайте вершки та сир у картопляне пюре, страви з макаронів, супи та рагу; вживайте молочні та кисломолочні продукти із нормальною жирністю.

Під час вагітності іноді варто скасувати обмеження споживання солодкої та жирної їжі, як шоколад, печиво, тістечка, а також солодкі напої. Це збільшить надходження енергії, коли їжі замало. Але не зловживайте цими продуктами.

За можливості їжте кожні 1-2 години. Серед поживних продуктів, які найчастіше добре переносяться, — пластівці з молоком, бутерброди з тунцем/куркою, вершковий сир на тостах, супи, крекери, хлібні палички та інші сухі крохмалисті продукти.

Якщо ви не можете втримати їжу, не хвилюйтеся. Пийте рідини з високим вмістом енергії та білка, щоб максимізувати їх поживний вміст. Гарним варіантом є молочні коктейлі та гарячий шоколад.

Що робити при ускладненнях

Зневоднення, недоїдання та тривале блювання можуть призвести до супутніх симптомів. Деякі з них допоможе мінімізувати харчування.

Запор. Багато пийте. Збільште споживання клітковини з фруктів, овочів і цільнозернових продуктів. Включайте у набір продуктів три-чотири плоди ківі. Спробуйте на сніданок сухофрукти або сік з чорносливу.

Потріскані губи та виразки в ротовій порожнині. Багато пийте. Приймайте полівітаміни, рекомендовані для вагітних.

Кислотний рефлюкс. Їжте повільно, сидячи прямо. Харчуйтеся дрібними порціями та часто. Відмовтеся від жирних та гострих страв. Не їжте за 2 години перед сном.

Проблеми зі сном. Перед тим, як лягати спати, випийте теплий молочний напій. Варто також з’їсти декілька несолодких крекерів.

Дефіцит вітамінів і мінералів. Харчуйтеся збалансовано. Їжте потроху і часто, кожні 1-2 години. Приймайте полівітаміни, рекомендовані для вагітних — у той час доби, коли ймовірність блювання найменша.

Як приборкати нудоту

Частіше пийте протягом дня. Підходять холодні та газовані напої, смузі та фруктові соки.

Спробуйте льодяники, морозиво та кубики льоду із заморожених фруктових соків. Вони є чудовим способом уникнути зневоднення.

Шлунку легше перетравлювати м’яку їжу. Уникайте надмірно гострої їжі, солодких десертів, жирних або смажених страв. Якщо ви не можете дивитись наіть на м’ясо та рибу, вживайте більше бобів, нуту та сочевиці

Часто краще переносяться сухі продукти — крекери, тости або звичайне печиво.

Невелике дослідження показало, що свіжий корінь імбиру може допомогти при сильній нудоті (у разі чотириденного курсу). Використовуйте імбир обережно, якщо приймаєте антикоагулянти.

Для деяких жінок ефективні чаї з перцевої м’яти та ромашки.

Невпинна нудота, а тим більше блювання, є підставою для звернення за невідкладною медичною допомогою.

Джерело: Олег Швець