Стафілококи – це мікроорганізми, які розмножуються на шкірі людини та слизових оболонках. Вони цілком безпечні, допоки імунітет високий. Якщо щось іде не так – інфекція атакує.

Стафілококи – дуже стійкі бактерії, які не бояться антибіотиків, сонячного проміння, спирту та перекису водню. Можуть жити у воді та їжі, виживають навіть після піврічної заморозки та висушування.

Ці мікроорганізми є навіть на мобільному телефоні і непогано там почуваються.

Остерігатися стафілокока, передусім, варто людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, військовослужбовцям, працівникам медичних закладів, дітям, вагітним та жінкам, які годують грудьми.

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Звідки береться стафілокок

Заразитися стафілококом можна декількома шляхами:

не дотримуючись особистої гігієни – через одяг, засоби особистої гігієни, постільну білизну;

через повітря – вдихаючи кондиціоноване повітря чи перебуваючи у кімнаті з хворим на пневмонію;

через їжу. В неякісному м’ясі, молоці, солодощах чи на немитих продуктах може жити стафілокок. Перший симптом – харчове отруєння, яке загрожує сильною інтоксикацією та іншими негативними наслідками;

через кров, грудне молоко, слюну.

Найстрашніше те, що часто людина навіть не підозрює, що заражена стафілококом, і мимоволі стає рознощиком.

Як виявити інфекцію

Симптоми стафілокока часто співпадають з іншими захворюваннями, а це лише ускладнює його виявлення. Загалом це:

підвищена температура тіла;

зменшення апетиту;

сонливість;

слабкість.

Крім того, інфекція може локалізуватися у певній частині організму:

шкіра: вугрі, фурункули, абсцеси;

кістки та суглоби: почервоніння шкіри, біль в руках і ногах;

дихальні шляхи: біль у горлі, нежить, сухий кашель;

ЖКТ: нудота, блювота, біль в животі, здуття;

сечостатева система: часті походи в туалет, біль під час сечовипускання.

В чому небезпека стафілококу

Якщо вчасно не відреагувати на симптоми, вони можуть перерости в ускладнення, наслідки від яких залишаються назавжди. Ось невеликий список хвороб, які “запускає” стафілокок:

запалення кісткового мозку;

серцева недостатність;

менінгіт;

запалення легенів;

сепсис – ураження всіх органів та систем.

Як лікується стафілокок

За найменшої підозри на інфекцію лікар має направити вас зробити аналіз на стафілокок. Дослідження дасть змогу виявити наявність бактерії, встановити її вид та, з огляду на це, призначити лікування. Найпопулярніші види стафілокока – це золотистий, епідермальний, сапрофітний.

Ми вже згадували, що позбутися інфекції досить складно. Тож як лікується стафілокок? На щастя, існують ефективні ліки. Крім того, лікарі радять підвищувати імунітет, вживати більше вітамінів і мінералів, покращувати обмін речовин.

Сімейний лікар Марина Осипенко стверджує, що харчове отруєння стафілококом характеризується раптовим початком нудоти, блювоти та спазмів у шлунку. У більшості випадків присутня діарея.

Симптоми розвиваються від 30 хвилин до 8 годин після споживання зараженої їжі або напою і тривають не більше 1 доби. Хвороба не передається від однієї людини до іншої.

Як запобігати отруєнню стафілококом: