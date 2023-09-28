Ведущий сосудистый хирург, профессор Марк Уайтли рекомендовал простое движение, которое может быть очень эффективным для снижения риска тромбоза глубоких вен.

Эксперт напомнил, что тромбы — это гелеобразные комки, которые образуются в венах и артериях, замедляют кровоток и увеличивают риск сердечных приступов и инсультов.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) означает образование тромбов в венах, обычно в ногах.

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По словам Уайтли, самый простой способ снизить риск ТГВ — это движение.

— Лучшее движение — это ходьба, которая представляет собой скоординированное движение от стопы к икрам, бедрам и затем к животу, именно так мы эволюционировали, — объяснил профессор.

По словам эксперта, одна из трех основных причин образования тромбов – это изменение кровотока. Поэтому, чем быстрее мы ходим и чем больше занимается физической активностью, тем быстрее кровь течет по венам и тем меньше вероятность образования тромбов.

Таким образом, физические упражнения могут свести к минимуму риск образования тромбов.

При этом хирург пояснил, что пациенты с варикозным расширением вен нуждаются в лечении, поскольку речь идет о патологических изменениях сосудов, когда кровь слишком интенсивно приливает к ногам.

Источник: Express