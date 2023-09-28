Провідний судинний хірург, професор Марк Вайтлі рекомендував простий рух, який може бути дуже ефективним для зниження ризику тромбозу глибоких вен.

Експерт нагадав, що тромби – це гелеподібні грудки, які утворюються у венах і артеріях, сповільнюють кровообіг і збільшують ризик серцевих нападів та інсультів.

Тромбоз глибоких вен (ТГВ) означає утворення тромбів у венах, зазвичай у ногах.

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За словами Вайтлі, найпростіший спосіб знизити ризик ТГВ – це рух.

– Найкращий рух – це ходьба, яка являє собою скоординований рух від стопи до литок, стегон і потім до живота, саме так ми еволюціонували, – пояснив професор.

За словами експерта, одна з трьох основних причин утворення тромбів – це зміна кровотоку. Тож що швидше ми ходимо і що більше займається фізичною активністю, то швидше кров тече венами і тим менша ймовірність утворення тромбів.

Таким чином, фізичні вправи можуть звести до мінімуму ризик утворення тромбів.

Водночас хірург пояснив, що пацієнти з варикозним розширенням вен потребують лікування, оскільки йдеться про патологічні зміни судин, коли кров занадто інтенсивно приливає до ніг.

Джерело: Express