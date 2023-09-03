Основатель и консультант частной клиники венозной хирургии, профессор Марк Уайтли поделился с популярным британским онлайн-изданием внешними признаками образования в ногах опасных тромбов.

— Сгустки крови могут быть опасными для жизни, если они закупоривают вены или артерии. Поэтому очень важно знать симптомы этого состояния, — отметил Уайтли.

Эксперт рекомендовал очень ответственно относиться к следующим симптомам:

б олезненная икра;

п рипухлость;

и зменение цвета ног.

По словам профессора Уайтли, точные симптомы могут зависеть от положения тромба. Так, если тромб находится в голени, то классическим симптомом является боль в икре, особенно при попытке встать на цыпочки.

— Дискомфорт может возникнуть внезапно, но, скорее всего, он будет прогрессировать в течение нескольких часов или суток. Может быть небольшой отек, — объясняет медик.

По его словам, если тромб находится выше колена, то обычно возникает общая боль в ноге, особенно в икре.

Если тромб полностью блокирует вену, то может возникнуть довольно значительный отек лодыжки и голени.

Он добавил, что в более опасных случаях вся нога может опухнуть и даже посинеть.

Как только вы заметите эти симптомы, важно пройти срочное медицинское обследование в отделении неотложной помощи, поскольку это состояние следует лечить немедленно, посоветовал профессор.

Источник: Express