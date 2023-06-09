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Семейный врач назвала продукты, которые препятствуют образованию тромбов

9 июня 2023, 11:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
поради, продукти
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, какие продукты обладают свойством разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов.

— Сразу хочу акцентировать, что употребление этих продуктов не является методом лечения тромбоза. Речь идет исключительно о профилактике этого заболевания, — уточнила терапевт.

По словам Людмилы Сердюк, исходя из сведений, полученных в ходе научных исследований и доступных в открытом доступе, сформировалась доказательная база продуктов, целительные свойства которых позитивно влияют на наше здоровья.

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Так, при профилактике такого опасного для жизни состояния, как тромбоз, ученые выделяют такие продукты, как:

  • морская капуста, которая содержит природные антикоагулянты, способные уменьшать вязкость крови;
  • чеснок, благодаря содержащимся в нем фитонцидам, не только устраняет вязкость крови, но и помогает обезвредить широкий спектр токсинов, оздоравливает сердечно-сосудистую систему;
  • куркума с ее доказанным свойством разжижать и очищать кровь;
  • оливковое масло, благодаря антиоксидантным веществам в составе, снижает активность тромбоцитов;
  • ромашка обладает свойством подавлять активность тромбоцитов и предотвращает свертываемость крови;
  • горчица содержит в своем составе омега 3 и витамин В6, которые снижают вязкость крови, очищают кровеносную систему и укрепляют сосуды.

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