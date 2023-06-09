Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, какие продукты обладают свойством разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов.
— Сразу хочу акцентировать, что употребление этих продуктов не является методом лечения тромбоза. Речь идет исключительно о профилактике этого заболевания, — уточнила терапевт.
По словам Людмилы Сердюк, исходя из сведений, полученных в ходе научных исследований и доступных в открытом доступе, сформировалась доказательная база продуктов, целительные свойства которых позитивно влияют на наше здоровья.
Так, при профилактике такого опасного для жизни состояния, как тромбоз, ученые выделяют такие продукты, как:
- морская капуста, которая содержит природные антикоагулянты, способные уменьшать вязкость крови;
- чеснок, благодаря содержащимся в нем фитонцидам, не только устраняет вязкость крови, но и помогает обезвредить широкий спектр токсинов, оздоравливает сердечно-сосудистую систему;
- куркума с ее доказанным свойством разжижать и очищать кровь;
- оливковое масло, благодаря антиоксидантным веществам в составе, снижает активность тромбоцитов;
- ромашка обладает свойством подавлять активность тромбоцитов и предотвращает свертываемость крови;
- горчица содержит в своем составе омега 3 и витамин В6, которые снижают вязкость крови, очищают кровеносную систему и укрепляют сосуды.