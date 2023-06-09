Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, какие продукты обладают свойством разжижать кровь и препятствовать образованию тромбов.

— Сразу хочу акцентировать, что употребление этих продуктов не является методом лечения тромбоза. Речь идет исключительно о профилактике этого заболевания, — уточнила терапевт.

По словам Людмилы Сердюк, исходя из сведений, полученных в ходе научных исследований и доступных в открытом доступе, сформировалась доказательная база продуктов, целительные свойства которых позитивно влияют на наше здоровья.

Так, при профилактике такого опасного для жизни состояния, как тромбоз, ученые выделяют такие продукты, как: