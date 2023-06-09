Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, які продукти мають властивість розріджувати кров і перешкоджати утворенню тромбів.

– Одразу хочу акцентувати, що вживання цих продуктів не є методом лікування тромбозу. Йдеться виключно про профілактику цього захворювання, – уточнила терапевт.

За словами Людмили Сердюк, виходячи з відомостей, отриманих під час наукових досліджень і доступних у відкритому доступі, сформувалася доказова база продуктів, цілющі властивості яких позитивно впливають на наше здоров’я.

Так, під час профілактики такого небезпечного для життя стану, як тромбоз, учені виділяють такі продукти, як: