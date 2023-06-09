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Сімейна лікарка назвала продукти, які перешкоджають утворенню тромбів

9 Червня 2023, 11:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
поради, продукти
Джерело: Depositphotos

Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, які продукти мають властивість розріджувати кров і перешкоджати утворенню тромбів.

– Одразу хочу акцентувати, що вживання цих продуктів не є методом лікування тромбозу. Йдеться виключно про профілактику цього захворювання, – уточнила терапевт.

За словами Людмили Сердюк, виходячи з відомостей, отриманих під час наукових досліджень і доступних у відкритому доступі, сформувалася доказова база продуктів, цілющі властивості яких позитивно впливають на наше здоров’я.

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Так, під час профілактики такого небезпечного для життя стану, як тромбоз, учені виділяють такі продукти, як:

  • морська капуста, яка містить природні антикоагулянти, здатні зменшувати в’язкість крові;
  • часник, завдяки фітонцидам, що містяться в ньому, не тільки усуває в’язкість крові, а й допомагає знешкодити широкий спектр токсинів, оздоровлює серцево-судинну систему;
  • куркума з її доведеною властивістю розріджувати й очищати кров;
  • оливкова олія, завдяки антиоксидантним речовинам у складі, знижує активність тромбоцитів;
  • ромашка має властивість пригнічувати активність тромбоцитів і запобігає згортанню крові;
  • гірчиця містить у своєму складі омега 3 і вітамін В6, які знижують в’язкість крові, очищають кровоносну систему і зміцнюють судини.

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