Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, які продукти мають властивість розріджувати кров і перешкоджати утворенню тромбів.
– Одразу хочу акцентувати, що вживання цих продуктів не є методом лікування тромбозу. Йдеться виключно про профілактику цього захворювання, – уточнила терапевт.
За словами Людмили Сердюк, виходячи з відомостей, отриманих під час наукових досліджень і доступних у відкритому доступі, сформувалася доказова база продуктів, цілющі властивості яких позитивно впливають на наше здоров’я.
Так, під час профілактики такого небезпечного для життя стану, як тромбоз, учені виділяють такі продукти, як:
- морська капуста, яка містить природні антикоагулянти, здатні зменшувати в’язкість крові;
- часник, завдяки фітонцидам, що містяться в ньому, не тільки усуває в’язкість крові, а й допомагає знешкодити широкий спектр токсинів, оздоровлює серцево-судинну систему;
- куркума з її доведеною властивістю розріджувати й очищати кров;
- оливкова олія, завдяки антиоксидантним речовинам у складі, знижує активність тромбоцитів;
- ромашка має властивість пригнічувати активність тромбоцитів і запобігає згортанню крові;
- гірчиця містить у своєму складі омега 3 і вітамін В6, які знижують в’язкість крові, очищають кровоносну систему і зміцнюють судини.