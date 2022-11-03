Британський дієтолог Рорі Батт в коментарі одному з популярних інтернет-видань Сполученого Королівства розповів про чотири популярні напої, які провокують утворення смертельно небезпечних тромбів.

– Тромби – це згустки крові, що сформувалися в гелеподібну речовину. Хоча вони необхідні для запобігання надмірної кровотечі під час порізу, нерозчинені природним шляхом можуть бути небезпечними, – пояснює фахівець.

Так, за словами Рорі Батта, солодкі напої можуть бути одним з винуватців утворення тромбів через їхній вплив на рівень холестерину. Йдеться про:

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солодкі газовані напої;

неякісні фруктові соки (з додаванням цукру, без м’якоті);

солодкі лікери, настойки;

енергетик и.

За словами дієтолога, цукор не тільки підвищує рівень ліпопротеїдів низької щільності (шкідливого холестерину), але також може підвищити ризик атеросклерозу, який сприяє утворенню тромбів.

Відомо, що так званий поганий холестерин звужує артерії, що може призвести до інфарктів та інсультів. Тепер, згідно з новими дослідженнями, також підозрюють, що він сприяє венозній тромбоемболії, інформує дієтолог.

Джерело: Express