Британский диетолог Рори Батт в комментарии одному из популярных интернет-изданий Соединенного Королевства рассказал о четырех популярных напитках, которые провоцируют образование смертельно опасных тромбов.

— Тромбы – это сгустки крови, сформировавшиеся в гелеобразное вещество. Хотя они необходимы для предотвращения чрезмерного кровотечения во время пореза, нерастворенные естественным путем могут быть опасными, — объясняет специалист.

Так, по словам Рори Батта, сладкие напитки могут быть одним из виновников образования тромбов из-за их влияния на уровень холестерина. Это:

Сейчас смотрят

сладкие газированные напитки;

некачественные фруктовые соки (с добавлением сахара, без мякоти);

сладкие ликеры, настойки;

энергетики.

По словам диетолога, сахар не только повышает уровень липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина), но также может повысить риск атеросклероза, который способствует образованию тромбов.

Известно, что так называемый плохой холестерин сужает артерии, что может привести к инфарктам и инсультам. Теперь, согласно новым исследованиям, также подозревают, что он способствует венозной тромбоэмболии, информирует диетолог.

Источник: Express