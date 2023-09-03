Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Судинний хірург назвав три тривожні ознаки небезпечних тромбів на ногах

3 Вересня 2023, 13:07
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ноги
Джерело: Pexels

Засновник і консультант приватної клініки венозної хірургії, професор Марк Вайтлі поділився з популярним британським онлайн-виданням зовнішніми ознаками утворення в ногах небезпечних тромбів.

– Згустки крові можуть бути небезпечними для життя, якщо вони закупорюють вени або артерії. Тому дуже важливо знати симптоми цього стану, – зазначив Вайтлі.

Експерт рекомендував дуже відповідально ставитися до таких симптомів:

  • болюча литка;
  • припухлість;
  • зміна кольору ніг.
Читайте також:
напоїСмачні та небезпечні: чотири напої, які провокують утворення тромбів

За словами професора Вайтлі, точні симптоми можуть залежати від положення тромбу. Так, якщо тромб розташований у гомілці, то класичним симптомом є біль в литці, особливо під час спроби встати навшпиньки.

– Дискомфорт може виникнути раптово, але, найімовірніше, він прогресуватиме протягом кількох годин або доби. Може бути невеликий набряк, – пояснює медик.

За його словами, якщо тромб розташований вище коліна, то зазвичай виникає загальний біль у нозі, особливо в литці.

Якщо тромб повністю блокує вену, то може виникнути досить значний набряк щиколотки та гомілки.

Він додав, що в більш небезпечних випадках уся нога може набрякнути і навіть посиніти.

Щойно ви помітите ці симптоми, важливо пройти термінове медичне обстеження у відділенні невідкладної допомоги, оскільки цей стан слід лікувати негайно, порадив професор.

Джерело: Express

Теги
поради лікаря хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь