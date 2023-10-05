Дерматолог Светлана Кочергина на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, как эффективно облегчить неприятные проявления атопического дерматита (АД).
— Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание, которое проявляется такими симптомами, как сухость кожи, выраженный зуд, сыпь, — говорит специалист.
По словам медика, в большинстве случаев заболевание впервые проявляется до 6 лет. Однако симптомы могут возникнуть впервые и позже, уже во взрослом возрасте.
Атопический дерматит по-прежнему остается недостаточно исследованным состоянием, отмечает медик. У разных людей он может проявляться по-разному — от небольших нечастых сыпей до серьезного поражения всего тела, которое требует медикаментозного лечения.
Как правильно ухаживать за кожей при АД
Лечение зависит от тяжести и проявлений атопического дерматита, отмечает дерматолог. Однако, по ее словам, есть рекомендации, помогающие всем, кто имеет такую проблему и/или чрезмерно чувствительную кожу:
- принимайте быстрый, 5-минутный, слегка теплый душ вместо ванны. Принимать ванну при АД тоже можно, но не каждый день;
- не используйте агрессивные моющие средства, мыло, мочалки и щетки;
- после купания следует мягко промокнуть кожу полотенцем, но не растирать ее;
- сразу после душа наносите на кожу эмолиент – специальный увлажняющий крем (может быть в форме лосьона, спрея и т.п.), который удерживает влагу внутри кожи, смягчает ее и питает.
При выраженном зуде и чрезмерной сухости кожи помощными могут быть влажные обертывания всего тела или отдельных участков.
Специалист предупреждает, что препараты для лечения атопического дерматита имеют много побочных эффектов и предосторожностей, которые следует знать перед началом курса.
Поэтому ни в коем случае не начинайте медикаментозное лечение самостоятельно. Терапию такого плана должен назначать и контролировать только соответствующий специалист.
Источник: Береги себя