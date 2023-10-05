Дерматолог Светлана Кочергина на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, как эффективно облегчить неприятные проявления атопического дерматита (АД).

— Атопический дерматит — это хроническое воспалительное заболевание, которое проявляется такими симптомами, как сухость кожи, выраженный зуд, сыпь, — говорит специалист.

По словам медика, в большинстве случаев заболевание впервые проявляется до 6 лет. Однако симптомы могут возникнуть впервые и позже, уже во взрослом возрасте.

Атопический дерматит по-прежнему остается недостаточно исследованным состоянием, отмечает медик. У разных людей он может проявляться по-разному — от небольших нечастых сыпей до серьезного поражения всего тела, которое требует медикаментозного лечения.

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Лечение зависит от тяжести и проявлений атопического дерматита, отмечает дерматолог. Однако, по ее словам, есть рекомендации, помогающие всем, кто имеет такую ​​проблему и/или чрезмерно чувствительную кожу:

п ринимайте быстрый, 5-минутный, слегка т е плый душ вместо ванны. П ринимать ванну при АД тоже можно, но не каждый день;

н е используйте агрессивные моющие средства, мыло, мочалки и щетки;

п осле купания следует мягко промокнуть кожу полотенцем, но не растирать ее;

с разу после душа наносите на кожу эмолиент – специальный увлажняющий крем (может быть в форме лосьона, спрея и т.п.), который удерживает влагу внутри кожи, смягчает ее и питает.

При выраженном зуде и чрезмерной сухости кожи помощными могут быть влажные обертывания всего тела или отдельных участков.

Специалист предупреждает, что препараты для лечения атопического дерматита имеют много побочных эффектов и предосторожностей, которые следует знать перед началом курса.

Поэтому ни в коем случае не начинайте медикаментозное лечение самостоятельно. Терапию такого плана должен назначать и контролировать только соответствующий специалист.

Источник: Береги себя