Дерматолог Світлана Кочергіна на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснила, як ефективно полегшити неприємні прояви атопічного дерматиту (АД).

– Атопічний дерматит – це хронічне запальне захворювання, що проявляється такими симптомами, як сухість шкіри, виражений свербіж, висипання, – каже фахівчиня.

За словами медика, у більшості випадків захворювання вперше проявляється до 6 років. Однак симптоми можуть виникнути вперше й пізніше, уже в дорослому віці.

Зараз дивляться

Атопічний дерматит, як і раніше, залишається недостатньо дослідженим станом, зазначає медик. У різних людей він може проявлятися по-різному – від невеликих нечастих висипів до серйозного ураження всього тіла, яке потребує медикаментозного лікування.

Як правильно доглядати за шкірою при АД

Лікування залежить від тяжкості та проявів атопічного дерматиту, зазначає дерматолог. Однак, за її словами, є рекомендації, що допомагають усім, хто має таку проблему та/або надмірно чутливу шкіру:

приймайте швидкий, 5-хвилинний, злегка теплий душ замість ванни. Приймати ванну за АД теж можна, але не щодня;

не використовуйте агресивні мийні засоби, мило, мочалки та щітки;

після купання слід м’яко промокнути шкіру рушником, але не розтирати її;

одразу після душу наносьте на шкіру емолієнт – спеціальний зволожувальний крем (може бути у формі лосьйону, спрею тощо), який утримує вологу всередині шкіри, пом’якшує її та живить.

За вираженого свербежу та надмірної сухості шкіри помічними можуть бути вологі обгортання всього тіла або окремих ділянок.

Фахівець попереджає, що препарати для лікування атопічного дерматиту мають багато побічних ефектів і пересторог, які слід знати перед початком курсу.

Тому в жодному разі не розпочинайте медикаментозне лікування самостійно. Терапію такого плану має призначати та контролювати лише відповідний фахівець.

Джерело: Бережи себе