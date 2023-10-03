Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла, які ознаки можуть вказувати на нестачу в нашому організмі того чи іншого вітаміну.

– Наше тіло справді дуже красномовно і недвозначно сигналізує про необхідність поповнення запасів того чи іншого вітаміну або мікроелемента, – каже медик.

Так, за словами терапевта, про дефіцит вітаміну С свідчать такі ознаки, як поява синців, виразок на слизовій оболонці рота. За цього стану також спостерігається кровоточивість ясен, яка також характерна за нестачі вітаміну К.

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Про те, що нам категорично бракує вітамінів А та Е, які ще називають вітамінами краси, переконливо свідчить стан нашої шкіри, яка стає сухою, дуже чутливою, на ній з’являються запалені акне.

За словами медика, вкрай важливими для нашого гарного самопочуття є вітаміни групи В, дефіцит яких проявляється в безсонні, м’язовій слабкості, дратівливості, нападах запаморочення.

Про те, що організму не вистачає вітаміну D, свідчить помітне погіршення стану наших зубів, нігтів. І все це на тлі різких перепадів настрою, нестабільності апетиту, судом у ногах, які частіше трапляються вночі.

А якщо віднедавна ви занепокоїлися темними колами під очима та надмірним випаданням волосся, то саме час замислитися над прийомом вітаміну Р чи то окремо, чи то в комплексі з іншими мікроелементами.