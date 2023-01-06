Вітаміни синтезуються в організмі у тому випадку, якщо ви правильно харчуєтеся і буваєте на сонці. Однак, в реальності майже всім людям не вистачає вітамінів.
Якщо ви хочете компенсувати цю нестачу, необхідно приймати вітаміни в таблетках. Які вітаміни для жінок після 30 потрібно приймати – читайте в матеріалі.
За словами сімейного лікаря Марини Осипенко, існує безліч вітамінів, які в буквальному сенсі продовжують молодість жіночого організму. Наприклад, це вітаміни С, А і Е. Саме вони роблять нашу шкіру та волосся здоровими і позитивно впливають на імунітет.
Вітаміни для жінок після 30: список
Також для жіночого здоров’я варто приймати такі вітаміни:
- омега;
- вітамін D;
- вітамін С;
- магній (магній В6);
- селен.
За словами експерта, їх необхідно приймати протягом доби. А омегу – обов’язково пити разом з вітаміном D3. Також їх можна розділити на два прийоми.
Марина стверджує, що після 30 років особливу увагу необхідно приділити стану шкіри.
Вітаміни для жінок після 30 для шкіри
- Вітамін Е. Дає антиоксидантний захист від агресивних зовнішніх впливів. Для підтяжки шкіри, ліфтингу, усунення прищів і вугрів. Якщо в організмі достатньо цього вітаміну, то шкіра буде яскравого кольору, без пігментації.
- Альфа-ліпоєва кислота. Найсильніший антиоксидант, який здатний забезпечити захист клітин від ушкодження токсинами та радикалами як зсередини, так і зовні.
- Гіалуронова кислота. Речовина для підтримки гідратації здорової шкіри та еластичності шкіри.
- Омега 3. Для усунення запальних процесів шкіри та еластичності.
- Вітамін А. Для сухої шкіри, усунення лущення, тріщин та пришвидшення регенерації організму.
- Біотин. Його приймають для еластичності шкіри обличчя та волосся (утворення кератину).
- Вітамін С. Стимулює вироблення колагену, зменшує кількість вільних радикалів.
- Вітамін В. Не пропускає через свої фільтри вільні радикали, які викликають пігментацію.
- Мікроелемент К. Для підтяжки повік, освітлення дерми під очима, а також лікування жирної шкіри, прищів та вугрової висипки.
- Астаксантин. Допомагає позбутися пігментації та підтримує пружність шкіри, відповідає за появу рожевого кольору.
А про те, як пити ці вітаміни і в якій кількості, вам необхідно обов’язково проконсультуватися зі своїм лікарем (здавши всі необхідні для цього аналізи).