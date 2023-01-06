Вітаміни для жінок після 30: список

Вітаміни синтезуються в організмі у тому випадку, якщо ви правильно харчуєтеся і буваєте на сонці. Однак, в реальності майже всім людям не вистачає вітамінів.

Якщо ви хочете компенсувати цю нестачу, необхідно приймати вітаміни в таблетках. Які вітаміни для жінок після 30 потрібно приймати – читайте в матеріалі.

За словами сімейного лікаря Марини Осипенко, існує безліч вітамінів, які в буквальному сенсі продовжують молодість жіночого організму. Наприклад, це вітаміни С, А і Е. Саме вони роблять нашу шкіру та волосся здоровими і позитивно впливають на імунітет.

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Також для жіночого здоров’я варто приймати такі вітаміни:

омега;

вітамін D;

вітамін С;

магній (магній В6);

селен.

За словами експерта, їх необхідно приймати протягом доби. А омегу – обов’язково пити разом з вітаміном D3. Також їх можна розділити на два прийоми.

Марина стверджує, що після 30 років особливу увагу необхідно приділити стану шкіри.

Вітаміни для жінок після 30 для шкіри

Вітамін Е. Дає антиоксидантний захист від агресивних зовнішніх впливів. Для підтяжки шкіри, ліфтингу, усунення прищів і вугрів. Якщо в організмі достатньо цього вітаміну, то шкіра буде яскравого кольору, без пігментації. Альфа-ліпоєва кислота. Найсильніший антиоксидант, який здатний забезпечити захист клітин від ушкодження токсинами та радикалами як зсередини, так і зовні. Гіалуронова кислота. Речовина для підтримки гідратації здорової шкіри та еластичності шкіри. Омега 3. Для усунення запальних процесів шкіри та еластичності. Вітамін А. Для сухої шкіри, усунення лущення, тріщин та пришвидшення регенерації організму. Біотин. Його приймають для еластичності шкіри обличчя та волосся (утворення кератину). Вітамін С. Стимулює вироблення колагену, зменшує кількість вільних радикалів. Вітамін В. Не пропускає через свої фільтри вільні радикали, які викликають пігментацію. Мікроелемент К. Для підтяжки повік, освітлення дерми під очима, а також лікування жирної шкіри, прищів та вугрової висипки. Астаксантин. Допомагає позбутися пігментації та підтримує пружність шкіри, відповідає за появу рожевого кольору.

А про те, як пити ці вітаміни і в якій кількості, вам необхідно обов’язково проконсультуватися зі своїм лікарем (здавши всі необхідні для цього аналізи).