Витамины для женщин после 30: список

Витамины синтезируются в организме в том случае, если вы правильно питаетесь и бываете на солнце. Однако в реальности почти всем людям не хватает витаминов.

Если вы хотите компенсировать этот недостаток, необходимо принимать витамины в таблетках. Какие витамины для женщин после 30 нужно принимать – читайте в материале.

По словам семейного врача Марины Осипенко, существует множество витаминов, в буквальном смысле продлевающих молодость женского организма. К примеру, это витамины С, А и Е. Именно они делают нашу кожу и волосы здоровыми и положительно влияют на иммунитет.

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Также для женского здоровья следует принимать следующие витамины:

омега;

витамин D;

витамин С;

магний (магний В6);

селен.

По словам эксперта, их необходимо принимать в течение суток. А омегу – обязательно пить вместе с витамином D3. Также их можно поделить на два приема.

Марина утверждает, что после 30 лет особое внимание необходимо уделить состоянию кожи.

Витамины для женщин после 30 для кожи

Витамин Е. Дает антиоксидантную защиту от агрессивных внешних воздействий. Для подтяжки кожи, лифтинга, устранения прыщей и угрей. Если в организме достаточно этого витамина, кожа будет яркого цвета, без пигментации. Альфа-липоевая кислота. Самый сильный антиоксидант, способный обеспечить защиту клеток от повреждения токсинами и радикалами как изнутри, так и снаружи. Гиалуроновая кислота. Вещество для поддержания гидратации здоровой и эластичности кожи. Омега 3. Для устранения воспалительных процессов кожи и эластичности. Витамин А. Для сухой кожи, устранения шелушения, трещин и ускорения регенерации организма. Биотин. Его принимают для эластичности кожи лица и волос (образование кератина). Витамин С. Стимулирует выработку коллагена, уменьшает количество свободных радикалов. Витамин В. Не пропускает через свои фильтры свободные радикалы, вызывающие пигментацию. Микроэлемент К. Для подтяжки век, освещения дермы под глазами, а также лечения жирной кожи, прыщей и угревой сыпи. Астаксантин. Помогает избавиться от пигментации и поддерживает упругость кожи, отвечает за появление розового цвета.

А о том, как пить эти витамины и в каком количестве, вам необходимо обязательно проконсультироваться со своим врачом (сдав все необходимые для этого анализы).