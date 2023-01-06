Витамины синтезируются в организме в том случае, если вы правильно питаетесь и бываете на солнце. Однако в реальности почти всем людям не хватает витаминов.
Если вы хотите компенсировать этот недостаток, необходимо принимать витамины в таблетках. Какие витамины для женщин после 30 нужно принимать – читайте в материале.
По словам семейного врача Марины Осипенко, существует множество витаминов, в буквальном смысле продлевающих молодость женского организма. К примеру, это витамины С, А и Е. Именно они делают нашу кожу и волосы здоровыми и положительно влияют на иммунитет.
Витамины для женщин после 30: список
Также для женского здоровья следует принимать следующие витамины:
- омега;
- витамин D;
- витамин С;
- магний (магний В6);
- селен.
По словам эксперта, их необходимо принимать в течение суток. А омегу – обязательно пить вместе с витамином D3. Также их можно поделить на два приема.
Марина утверждает, что после 30 лет особое внимание необходимо уделить состоянию кожи.
Витамины для женщин после 30 для кожи
- Витамин Е. Дает антиоксидантную защиту от агрессивных внешних воздействий. Для подтяжки кожи, лифтинга, устранения прыщей и угрей. Если в организме достаточно этого витамина, кожа будет яркого цвета, без пигментации.
- Альфа-липоевая кислота. Самый сильный антиоксидант, способный обеспечить защиту клеток от повреждения токсинами и радикалами как изнутри, так и снаружи.
- Гиалуроновая кислота. Вещество для поддержания гидратации здоровой и эластичности кожи.
- Омега 3. Для устранения воспалительных процессов кожи и эластичности.
- Витамин А. Для сухой кожи, устранения шелушения, трещин и ускорения регенерации организма.
- Биотин. Его принимают для эластичности кожи лица и волос (образование кератина).
- Витамин С. Стимулирует выработку коллагена, уменьшает количество свободных радикалов.
- Витамин В. Не пропускает через свои фильтры свободные радикалы, вызывающие пигментацию.
- Микроэлемент К. Для подтяжки век, освещения дермы под глазами, а также лечения жирной кожи, прыщей и угревой сыпи.
- Астаксантин. Помогает избавиться от пигментации и поддерживает упругость кожи, отвечает за появление розового цвета.
А о том, как пить эти витамины и в каком количестве, вам необходимо обязательно проконсультироваться со своим врачом (сдав все необходимые для этого анализы).