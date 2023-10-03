Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала, какие признаки могут указывать на нехватку в нашем организме того или иного витамина.

— Наше тело действительно очень красноречиво и недвусмысленно сигнализирует о необходимости пополнения запасов того или иного витамина или микроэлемента, — говорит медик.

Так, по словам терапевта, о дефиците витамина С свидетельствуют такие признаки, как появление синяков, язв на слизистой оболочке рта. При этом состоянии также наблюдается кровоточивость десен, которая также характерна при нехватке витамина К.

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О том, что нам категорично не хватает витаминов А и Е, которые еще называют витаминами красоты, убедительно говорит состояние нашей кожи, которая становится сухой, очень чувствительной, на ней появляются воспаленные акне.

По словам медика, крайне важны на нашего хорошего самочувствия витамины группы В, дефицит которых проявляется в бессоннице, мышечной слабости, раздражительности, приступах головокружения.

О том, что организму не хватает витамина D говорит заметное ухудшение состояния наших зубов, ногтей. И все это на фоне резких перепадов настроения, нестабильности аппетита, судорогах в ногах, которые чаще случаются ночью.

А если с некоторых пор вы обеспокоились темными кругами под глазами и чрезмерным выпадением волос, то самое время задуматся о приеме витамина Р или отдельно, или в комплексе в другими микроэлементами.