Наверное, еще со школы вы знаете, что нормальный уровень витаминов — это одна из главных составляющих нашего здоровья. Благодаря витаминам наш организм хорошо борется с инфекциями, поддерживает функционирование нервной и кровяной систем, уменьшает влияние стресса и повышает уровень энергии. Если о пользе витаминов мы знаем много, то о том, как их правильно принимать, не всегда хорошо осведомлены.

О том, как правильно принимать витамины, Фактам ICTV рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Стоит напомнить, что прием витаминов без назначения врача может навредить вашему здоровью. Некоторые люди могут думать, что больше витаминов — лучше, но это не всегда правда. В некоторых случаях большие дозы витаминов могут привести к побочным эффектам и даже ухудшить состояние здоровья.

Когда лучше принимать витамины

Во-первых, вы должны знать, что лучшее время для приема витаминов — это время, когда организм усваивает их максимально. Некоторые говорят, что лучше принимать витамины на ночь, потому что организм получает пищу и питание в течение дня.

Однако прием пищевых добавок ночью не является хорошей практикой, поскольку ваше пищеварение и метаболизм замедляются, когда вы спите. Это означает, что когда вы принимаете витамины на ночь, они не усваиваются так эффективно, как днем.

Лучшее время для приема витаминов на самом деле зависит от типа витамина, который вы принимаете. Некоторые витамины следует принимать утром для максимального усвоения. Другие, особенно те, что способствуют расслаблению, лучше принимать перед сном.

Какое время выбрать для конкретных витаминов

Время приема витаминов также может зависеть от типа витамина и индивидуальных потребностей организма:

Витамины, растворимые в жире (А, D, E, К). Поскольку эти витамины растворяются в жирах, лучше принимать их вместе с пищей, содержащей жиры. Это поможет их усвоению, поскольку жиры служат носителями для переноса через стенку кишечника в кровь. Поэтому рекомендуется принимать эти витамины во время основных приемов пищи — завтрак, обед или ужин.

Поскольку эти витамины растворяются в жирах, лучше принимать их вместе с пищей, содержащей жиры. Это поможет их усвоению, поскольку жиры служат носителями для переноса через стенку кишечника в кровь. Поэтому рекомендуется принимать эти витамины во время основных приемов пищи — завтрак, обед или ужин. Витамин С. Он растворим в воде, хорошо усваивается организмом независимо от еды. В идеале его стоит принимать утром натощак — это поможет поддерживать энергию в течение дня.

Он растворим в воде, хорошо усваивается организмом независимо от еды. В идеале его стоит принимать утром натощак — это поможет поддерживать энергию в течение дня. Витамины группы В. Эти витамины также растворимы в воде и хорошо усваиваются организмом, независимо от пищи. Их можно принимать в любое удобное для вас время дня. Однако некоторые витамины группы В, например, витамин В6, могут увеличивать энергию, поэтому их следует принимать утром или во время обеда.

Эти витамины также растворимы в воде и хорошо усваиваются организмом, независимо от пищи. Их можно принимать в любое удобное для вас время дня. Однако некоторые витамины группы В, например, витамин В6, могут увеличивать энергию, поэтому их следует принимать утром или во время обеда. Другие витамины. Обычно, если нет конкретных инструкций от врача или производителя препарата, большинство других витаминов можно принимать в любое удобное для вас время.

Лучший способ потребления витаминов — это разнообразный рацион. Витаминные добавки могут вызывать незначительные побочные эффекты, такие как боль в животе, диарея и метеоризм.

Старайтесь придерживаться сбалансированной диеты. Такие продукты, как фрукты и зеленые листовые овощи, являются прекрасными источниками многих необходимых витаминов.

Фото: сгенерировано ИИ