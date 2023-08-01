Напевно, ще зі школи ви знаєте, що нормальний рівень вітамінів – це один з головних складників нашого здоров’я. Завдяки вітамінам наш організм добре бореться з інфекціями, підтримує функціонування нервової та кров’яної систем, зменшує вплив стресу та підвищує рівень енергії. Якщо про користь вітамінів ми знаємо багато, то про те, як їх правильно приймати, не завжди добре обізнані.

Про те, як правильно приймати вітаміни, Фактам ICTV розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер.

Варто нагадати, що прийом вітамінів без призначення лікаря може нашкодити вашому здоров’ю. Деякі люди можуть думати, що більше вітамінів – краще, але це не завжди правда. У деяких випадках великі дози вітамінів можуть призвести до побічних ефектів і навіть погіршити стан здоров’я.

Коли краще приймати вітаміни

По-перше, ви повинні знати, що найкращий час для прийому вітамінів – це час, коли організм засвоює їх максимально. Дехто каже, що краще приймати вітаміни на ніч, тому що організм отримує їжу і живлення протягом дня.

Однак прийом харчових добавок вночі не є хорошою практикою, оскільки ваше травлення та метаболізм сповільнюються, коли ви спите. Це означає, що коли ви приймаєте вітаміни на ніч, вони не засвоюються так ефективно, як вдень.

Найкращий час для прийому вітамінів насправді залежить від типу вітаміну, який ви приймаєте. Деякі вітаміни варто приймати вранці для максимального засвоєння. Інші, особливо ті, що сприяють розслабленню, краще приймати перед сном.

Який час обрати для конкретних вітамінів

Час прийому вітамінів також може залежати від типу вітаміну та індивідуальних потреб організму:

Вітаміни, розчинні в жирі (А, D, E, К). Оскільки ці вітаміни розчиняються в жирах, краще приймати їх разом з їжею, що містить жири. Це допоможе їх засвоєнню, оскільки жири служать носіями для перенесення через стінку кишківника до крові. Тому рекомендується приймати ці вітаміни під час основних прийомів їжі – сніданок, обід або вечеря. Вітамін С. Він розчинний у воді, добре засвоюється організмом незалежно від їжі. В ідеалі його варто приймати зранку натщесерце – це допоможе підтримувати енергію протягом дня. Вітаміни групи В. Ці вітаміни також розчинні у воді та добре засвоюються організмом незалежно від їжі. Вони можуть бути прийняті в будь-який зручний для вас час дня. Однак деякі вітаміни групи В, наприклад, вітамін В6, можуть збільшувати енергію, тому їх варто приймати вранці або під час обіду. Інші вітаміни. Зазвичай, якщо немає конкретних інструкцій від лікаря або виробника препарату, більшість інших вітамінів можна приймати в будь-який зручний для вас час.

Найкращий спосіб споживання вітамінів – це різноманітний раціон. Вітамінні добавки можуть викликати незначні побічні ефекти, такі як біль у животі, діарея та метеоризм.

Намагайтесь дотримуватися збалансованої дієти. Такі продукти, як фрукти та зелені листові овочі, є чудовими джерелами багатьох необхідних вітамінів.

Фото: згенеровано ШІ