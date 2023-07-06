Руки чешутся, кожа покрыта красными волдыриками… Все ясно — были на природе и стали объектом нападения полчищ комаров.

Врачи заверяют, большинство комариных укусов перестают чесаться и заживают сами по себе в течение нескольких дней.

Вот несколько советов врачей клиники Майо, которые помогут облегчить зуд и почувствовать себя более комфортно.

Старайтесь не расчесывать зудящие места. Можно занести в образовавшиеся ранки инфекцию. Нанесите специальный лосьон, крем или пасту с каламином. Эти средства продаются в аптеках без рецепта. Или попробуйте подручное средство — пасту из пищевой соды и воды. Столовую ложку соды смешайте с водой до состояния пасты, нанесите на место укуса и подождите 10 мин прежде, чем смыть. Можно повторить три раза в день, пока зуд не исчезнет.

Еще можно попробовать крем с гидрокортизоном, но детям до двух лет он противопоказан.

Растирайте место укуса кубиком льда в течение 30 секунд. Еще один способ успокоить зуд от укуса – надавить в течение 10 секунд на зудящее место. Некоторым помогает. При более сильных реакциях попробуйте принять продаваемый без рецепта антигистаминный препарат, который не вызывает сонливости.

Нет необходимости обращаться за медицинской помощью из-за комариных укусов.

Но если у вас поднялась температура, если на месте укуса образовался воспаленный, зудящий, болезненный отек, медлить нельзя.

Вот этот самый отек называют синдромом Скитера, иногда его ошибочно принимают за бактериальную инфекцию. А на самом деле это аллергическая реакция на белок в слюне комара.

Только врач сможет назначить адекватное лечение для снятия воспаления и изматывающего зуда.

Источник: Mayo Clinic