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Сильно покусали комары: чем себе помочь и когда стоит обратиться к врачу

6 июля 2023, 15:59
Валентина Андрейко журналіст
комар
Источник: Pixabay

Руки чешутся, кожа покрыта красными волдыриками… Все ясно — были на природе и стали объектом нападения полчищ комаров.

Врачи заверяют, большинство комариных укусов перестают чесаться и заживают сами по себе в течение нескольких дней.

Вот несколько советов врачей клиники Майо, которые помогут облегчить зуд и почувствовать себя более комфортно.

  1. Старайтесь не расчесывать зудящие места. Можно занести в образовавшиеся ранки инфекцию.
  2. Нанесите специальный лосьон, крем или пасту с каламином. Эти средства продаются в аптеках без рецепта. Или попробуйте подручное средство — пасту из пищевой соды и воды. Столовую ложку соды смешайте с водой до состояния пасты, нанесите на место укуса и подождите 10 мин прежде, чем смыть. Можно повторить три раза в день, пока зуд не исчезнет.

Еще можно попробовать крем с гидрокортизоном, но детям до двух лет он противопоказан.

  1. Растирайте место укуса кубиком льда в течение 30 секунд.
  2. Еще один способ успокоить зуд от укуса – надавить в течение 10 секунд на зудящее место. Некоторым помогает.
  3. При более сильных реакциях попробуйте принять продаваемый без рецепта антигистаминный препарат, который не вызывает сонливости.

Нет необходимости обращаться за медицинской помощью из-за комариных укусов.

Но если у вас поднялась температура, если на месте укуса образовался воспаленный, зудящий, болезненный отек, медлить нельзя.

Вот этот самый отек называют синдромом Скитера, иногда его ошибочно принимают за бактериальную инфекцию. А на самом деле это аллергическая реакция на белок в слюне комара.

Только врач сможет назначить адекватное лечение для снятия воспаления и изматывающего зуда.

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Источник: Mayo Clinic

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