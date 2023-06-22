Официальные лица Европейского центра профилактики и контроля заболеваний предупредили, что из-за изменения климата на континенте растет риск переносимых комарами вирусных заболеваний, таких как лихорадка Денге и чикунгунья.

По словам экспертов, поскольку в Европе наблюдается тенденция к потеплению, когда лето становится более продолжительным и теплым, условия являются более благоприятными для инвазивных видов комаров, таких, как Aedes albopictus и Aedes aegypti.

Стокгольмское агентство ECDC сообщило в своем отчете, что десять лет назад комар Aedes albopictus обитал в восьми европейских странах, поражая 114 регионов. В в этом году насекомое зарегистрировано в 13 странах и 337 регионах.

— Если это продолжится, мы можем ожидать увеличения числа случаев и, возможно, смертей от таких болезней, как лихорадка Денге, чикунгунья и лихорадка Западного Нила, — сказала директор ECDC Андреа Аммон.

Чтобы защитить себя, люди могут использовать противомоскитные сетки, спать или отдыхать в комнатах с экранами или кондиционерами, носить одежду, закрывающую большую часть тела, и использовать средства от комаров, говорится в сообщении ECDC.

По словам экспертов, специфического лечения лихорадки Денге не существует. В то время как около 80% инфекций протекают в легкой форме, тяжелые случаи могут привести к внутреннему кровотечению, повреждению органов и смерти.

Лихорадка чикунгунья — изнурительная болезнь, от которой, как предполагается, страдают десятки тысяч человек, была впервые обнаружена в Африке в 1953 году. Она вызывает сильную боль в суставах, но редко приводит к летальному исходу. Вакцины нет, и в основном лечат обезболивающими.

Симптомы лихорадки Западного Нила могут включать головную боль, лихорадку, боли в мышцах и суставах, тошноту и утомляемость. Люди обычно выздоравливают самостоятельно, хотя симптомы могут длиться от нескольких недель до месяцев.