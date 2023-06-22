Офіційні особи Європейського центру профілактики та контролю захворювань попередили, що через зміну клімату на континенті зростає ризик вірусних захворювань, що переносять комарі, як-от лихоманка Денге і чикунгунья.

За словами експертів, оскільки в Європі спостерігається тенденція до потепління, коли літо стає тривалішим і теплішим, умови є більш сприятливими для інвазивних видів комарів, таких, як Aedes albopictus і Aedes aegypti.

Стокгольмське агентство ECDC повідомило у своєму звіті, що 10 років тому комар Aedes albopictus мешкав у восьми європейських країнах, вражаючи 114 регіонів. Цього року комаха зареєстрована в 13 країнах і 337 регіонах.

– Якщо це продовжиться, ми можемо очікувати збільшення кількості випадків і, можливо, смертей від таких хвороб, як лихоманка Денге, чикунгунья і лихоманка Західного Нілу, – сказала директорка ECDC Андреа Аммон.

Щоб захистити себе, люди можуть використовувати протимоскітні сітки, спати або відпочивати в кімнатах з екранами або кондиціонерами, носити одяг, що закриває більшість тіла, та використовувати засоби від комарів, ідеться в повідомленні ECDC.

За словами експертів, специфічного лікування лихоманки Денге немає. Тоді як близько 80% інфекцій протікають у легкій формі, важкі випадки можуть призвести до внутрішньої кровотечі, пошкодження органів і смерті.

Лихоманка чикунгунья – виснажлива хвороба, від якої, як припускають, страждають десятки тисяч людей, була вперше виявлена в Африці 1953 року. Вона викликає сильний біль у суглобах, але рідко призводить до летального результату. Вакцини немає, і в основному лікують знеболювальними.

Симптоми лихоманки Західного Нілу можуть охоплювати головний біль, лихоманку, біль у м’язах і суглобах, нудоту і стомлюваність. Люди зазвичай одужують самостійно, хоча симптоми можуть тривати від кількох тижнів до місяців.