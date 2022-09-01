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Небезпечна інфекція, яку переносять комарі: на Волині у жінки видалили гельмінта з ока

1 Вересня 2022, 15:41
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дирофиляриоз
Джерело: Depositphotos

На Волині цьогоріч зареєстровано вже другий випадок зараження небезпечною інфекцією дирофіляріоз. Обидві пацієнтки не знають, як і де могли заразитися. Коло осіб, з якими вони були в тісному контакті, теж пройшли обстеження.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Другий випадок зафіксований тиждень тому. Сорокарічна волинянка, за кілька днів до звернення в лікарню, відчула рух над правим оком, – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що в офтальмологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні була проведена екстрена операція. З верхньої повіки правого ока пацієнтки видалили гельмінта. У мікробіологічній лабораторії його ідентифікували як збудника дирофіляріозу.

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Повідомляється, що хвора почувається задовільно, в її оточенні проведено комплексне епідеміологічне розслідування.

Дирофіляріоз – небезпечне гельмінтозне захворювання собак і кішок (іноді – людей), що викликається нематодами. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров’ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини.

Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразита під шкірою або слизовими тіла людини триває від 1 місяця до 2 років.

Прояви захворювання залежать від локалізації паразита. У більшості випадків з’являється хвороблива або безболісна пухлина, пацієнти часто відчувають свербіж, відчуття руху чогось під шкірою або слизовою.

При ураженні ока, яке виникає майже в 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік або кон’юнктивою, іноді хворий помічає пересування паразита, набряк повік, біль, сльозотеча.

Після хірургічного видалення паразита пацієнт видужує.

Джерело
МОЗ
Теги
Комахи Медики Операція хвороби
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