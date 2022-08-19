Під час збирання грибів у Карпатах помер 60-річний житель Івано-Франківська після того, як його покусали оси. Потерпілий помер на очах 13-річної дитини, з якою чоловік вирушив на прогулянку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Повідомляється, що ввечері 18 серпня в Службу порятунку зателефонував турист, який йшов до гори Ігровець. Неподалік села Стара Гута Солотвинської громади він побачив непритомного чоловіка та перелякану дитину, яка постійно плакала.

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На допомогу вирушили п’ятеро рятувальників та кінологів з Івано-Франківська. Однак ще до їхнього прибуття, на місці події працівники екстреної медичної допомоги констатували смерть чоловіка.

Як з’ясувалося у нього були супутні хвороби серця, від отриманих укусів він помер одразу на місці події. Також медики надали допомогу дитині, яку теж покусали оси.

Після того, як поліцейські провели слідчі дії, рятувальники знесли тіло загиблого чоловіка в Стару Гуту.

Перша допомога при укусах бджіл і ос:

якомога швидше витягти бджолине жало (оса жало не залишає);

промити місце укусу водою з милом;

прикласти холодний компрес на 10 хвилин, потім зняти на 10 хвилин і прикласти знову. Повторювати, поки біль не вщухне;

прийняти знеболювальне, наприклад, ібупрофен.

Джерело: ДСНС в Івано-Франківській області