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Вкусив кажан: у Львові госпіталізували підлітка

23 Липня 2022, 14:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
кажани
Джерело: Depositphotos
“Людину вкусив кажан”, почули причину чергового виклику на ПС №4 станції Львів.
 – Мерщій помчали нічним Львовом за вказаною адресою, – розповів лікар з медицини невідкладних станів Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Назарій Глова.
Пацієнтом виявився 16-річний хлопець. Він спав, коли відчув, що “щось лазить по шиї”. Юнак намагався це забрати рукою й відчув, що його вкусило за палець. Це виявився кажан, що залетів у приміщення.
– Дитина була стабільна, проте зважаючи, що кажани переносять різні захворювання, підлітка госпіталізували в лікарню св. Миколая. Хлопцеві якийсь час потрібно перебувати під наглядом медиків, можливо, навіть прийняти певну вакцинацію, – сказав лікар.

Чим небезпечні кажани

Кажани є природним резервуаром та носіями багатьох інфекційних, вірусних захворювань. Серед них – атипова пневмонія, MERS, вірус Ебола, вірус сказу, вірус грипу, Ніпах і Хендра, які спричинили масові захворювання та загибель людей в Африці, Австралії, Бангладеш та Малайзії. Причому самі рукокрилі ними не хворіють.

Джерело: ЛОЦ экстренной медицины и медицины катастроф

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