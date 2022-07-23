“Людину вкусив кажан”, почули причину чергового виклику на ПС №4 станції Львів.

– Мерщій помчали нічним Львовом за вказаною адресою, – розповів лікар з медицини невідкладних станів Львівського обласного ц ентру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Назарій Глова.

Пацієнтом виявився 16-річний хлопець. Він спав, коли відчув, що “щось лазить по шиї”. Юнак намагався це забрати рукою й відчув, що його вкусило за палець. Це виявився кажан, що залетів у приміщення.